पौड़ी में भालू के हमले में युवक जख्मी, जिला अस्पताल में चल रहा उपचार

घायल अवस्था में जब युवक ने शोर मचाया तो मौके से गुजर रहे स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल पौड़ी पहुंचाया. डॉक्टरों ने युवक का प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे भर्ती कर लिया है. फिलहाल, भालू के हमले में घायल युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है. वो डॉक्टरों की निगरानी में है.

पौड़ी: उत्तराखंड में जंगली जानवरों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. ताजा हमला पौड़ी के ढांडरी से सामने आया है. जहां बाइक सवार युवक पर अचानक भालू ने हमला कर दिया. भालू के हमले में हाथ, गले और सिर पर चोटें आई हैं. युवक ने साहस और सूझबूझ का परिचय देकर भालू को भगाया और किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा.

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार यानी 3 फरवरी को पौड़ी के प्रेमनगर निवासी अभिषेक (उम्र 21 वर्ष) बाइक से जा रहा था. तभी पौड़ी–श्रीनगर मोटर मार्ग पर ढांडरी (चंदोला राई) के पास अचानक भालू ने झपट्टा मार दिया. भालू उसे खींचते हुए सड़क से नीचे ले गया. हालांकि, युवक की सूझबूझ और संघर्ष के चलते उसकी जान बच गई. हमले में युवक अभिषेक के सिर, हाथ और गले पर हल्की चोटें आई हैं.

"मैं श्रीनगर से पौड़ी की जा रहा था. तभी ढांडरी के पास भालू ने अचानक मुझ पर हमला कर दिया. जान बचाने के लिए मैंने हाथ-पैर चलाकर भालू को दूर करने का प्रयास किया, जिसमें मैं सफल रहा. मेरे शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. जिसके बाद मुझे अस्पताल लाया गया."- अभिषेक, घायल युवक

गनीमत रही कि भालू के हमले में उसे गंभीर चोट नहीं पहुंची. युवक ने बताया कि शोर मचाने पर आसपास के स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और उसे बचाकर उपचार के लिए जिला अस्पताल पौड़ी ले जाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने उसका इलाज कर भर्ती कर लिया है.

"इससे पहले इस क्षेत्र में केवल गुलदार की गतिविधियां देखी जाती थीं. कुछ लोगों पर गुलदार ने हमले भी किए हैं, लेकिन अब भालू का रिहायशी इलाके में आना और हमला करना बेहद चिंताजनक है. इस घटना के बाद मेरा परिवार काफी डरा हुआ है. "- अभिषेक,घायल युवक

वहीं, भालू के हमले से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. पीड़ित और स्थानीय लोगों ने वन विभाग पौड़ी से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने व भालू को आबादी वाले क्षेत्र से दूर भगाने की मांग की है. ताकि, भालू अन्य लोगों पर हमला न कर सके. उनका कहना है कि अब तक गुलदार के हमले के मामले सामने आते थे, लेकिन भालू के हमले भी सामने आ रहे हैं. जो लोगों में दहशत और बढ़ा रहे हैं.

"भालू के हमले में घायल एक मरीज अस्पताल लाया गया था, जिसकी हालत फिलहाल स्थिर है और उसका उपचार किया जा रहा है."- डॉ. विकासदीप, चिकित्साधिकारी, जिला अस्पताल पौड़ी

