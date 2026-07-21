ETV Bharat / state

गोरखपुर में अज्ञात हमलावरों के हमले में घायल युवक ने तोड़ा दम, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

गोरखपुर: हरपुर बुदहट थाना क्षेत्र में एक युवक को अज्ञात हमलावरों ने चाकू से हमला कर फरार हो गए. घायल युवक को ग्रामीणों ने सुबह जब देखा तो पुलिस को सूचना दी मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर देखकर उसे मेडिकल कॉलेज भेज दिया. युवक की सोमवार को इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस हमलावरों की तलाश के लिए आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.



जानकारी के मुताबिक हरपुर बुदहट थाना क्षेत्र के बेदौली गांव की जंगल डिगर सूपा निवासी, प्रेम सागर (30) शनिवार शाम मोटरसाइकिल से घर से बाहर निकले थे. देर रात जब वह घर नहीं पहुंचे तो परिजन उनकी तलाश करने लगे. रविवार सुबह ग्राम बैजलपुर ग्राम पंचायत के पास उन्हें ग्रामीणों ने लहूलुहान देखा. इस बात की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी.





पुलिस ने इनकी पहचान प्रेम सागर यादव के रूप में की और उनके परिजनों को सूचना भिजवाई. पुलिस घायल को जिला अस्पताल लेकर गई वहां से चिकित्सकों ने उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेज दिया. यहां सोमवार को इलाज के दौरान प्रेम सागर की मौत हो गई. प्रेम सागर की शादी 2022 में संत कबीर नगर जिले के महुली थाना क्षेत्र के उसरापार के रहने वाली नेहा यादव से हुई थी. दोनों में दो साल से अनबन चल रही थी, लिहाजा ज्यातर नेहा अपने मायके ही रहती थी. इस दंपति को कोई संतान नहीं थी. प्रेम सागर घर रहकर अपने भाई के साथ खेती किसानी का काम करता था। पुलिस मामले की सर्विस लांस के जरिए इसका खुलासा करने की कोशिश कर रही है।



एसपी उत्तरी ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया की पिता की तहरीर पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. सर्विलांस और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपितों के खिलाफ जानकारी जुटाई जा रही है. जल्द ही इस घटना का अनावरण कर दिया जाएगा.





ये भी पढ़ेंः कागजों पर 'ब्याज और गारंटी मुक्त' लोन, लेकिन हकीकत में बैंकों के चक्कर काट रहे यूपी के युवा; पढ़िए खास रिपोर्ट