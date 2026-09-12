हरदोई में दबंगों के हमले में घायल युवक की मौत, सड़क पर शव रखकर हंगामा
बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र का मामला, गाली-गलौज का विरोध करने पर दबंगों ने युवक को जमकर पीटा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 12, 2026 at 2:28 PM IST
हरदोई: जनपद के बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र में शनिवार को दबंगों के हमले में गंभीर रूप से घायल युवक की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई. आक्रोशित परिजनों ने कोथावां-अतरौली मार्ग को शव रखक हंगामा किया, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझा बुझाकर जाम खत्म कराया.
सीओ हरियावां लक्ष्मीकांत गौतम के अनुसार, बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के बंशीपारा निवासी छोटेलाल ने पुलिस को तहरीर दिया, जिसमें बताया कि मंगलवार रात करीब आठ बजे उनका बेटा सुरेंद्र मोटरसाइकिल से गोड़वा जा रहा था.
रास्ते में रावतपुर गांव स्थित शराब ठेके के पीछे छिपे मदारी, ईनामी, बईठू और राजेंद्र ने उसे रोक लिया और गाली-गलौज शुरु कर दी, सुरेंद्र द्वारा विरोध करने पर दबंगों ने मारपीट कर मरणासन्न हालत में छोड़ कर फरार हो गए.
गंभीर रूप से घायल सुरेंद्र को स्थानीय लोगों ने कोथावां के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया. लखनऊ के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान सुरेंद्र की मौत हो गई.
परिजनों का आरोप है कि घटना की शिकायत दर्ज कराने के तीन दिन बाद भी पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे आरोपी बेखौफ घूम रहे है. इसी बात से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर शव रख कर प्रदर्शन किया.
सड़क जाम की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने परिजनों को समझा-बुझाकर और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया, इसके बाद आवागमन शुरु हुआ.
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