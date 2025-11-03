दुकान की उधारी मांगने पर युवक पर किया था डंडे से हमला, उपचार के दौरान हुई मौत, आरोपी गिरफ्तार
रुड़की में इलाज के दौरान युवक की मौत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
रुड़की: हरिद्वार जिले की झबरेड़ा थाना पुलिस ने एक हत्यारोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. बताया गया है कि मृतक ने आरोपी से अपने उधारी के पैसे मांगे थे, इसी बात को लेकर आरोपी ने उस पर डंडे से हमला किया था. हमले के बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी, बहरहाल पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है.
बीती 31 अक्टूबर के दिन झबरेड़ा थाना क्षेत्र के झबरेडी कलां गांव निवासी संजय ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसके भतीजे विकास द्वारा मोहित, रोहित उर्फ गोपी व राजकुमार उर्फ राजू निवासी गाम झबरेडी कलां से अपने दुकान के सामान के और पुराने उधार के पैसे मांगने को लेकर गाली गलौज हो गई थी. इसी दौरान रोहित द्वारा विकास के सिर पर डंडे से हमला किया गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को उपचार के लिए ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है.
पुलिस ने तहरीर के आधार पर इस मामले में संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू की. इसी बीच 1 नवम्बर को विकास की उपचार के दौरान मौत हो गई. जिसके बाद पुलिस ने मृतक विकास की मारपीट में आई चोटों के कारण मृत्यु होने पर मुकदमा उपरोक्त हत्या के अपराध में तरमीम किया गया. इसी के साथ पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी की तलाश शुरू की गई.
वहीं मृतक विकास के पिता से घटना के समय विकास द्वारा पहनी हुई खून से सनी कमीज बरामद कर नामजद आरोपी की गिरफ्तारी की धरपकड़ के लिए पुलिस टीमें गठित की गई. जिसके बाद गठित की गई पुलिस टीम द्वारा सुरागरसी पतारसी करते हुए आरोपी रोहित उर्फ गोपी को उसके मामा के गांव नियामतपुर थाना खानपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया.
आरोपियों ने विकास पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे विकास बेहोश होकर नीचे गिर गया, परिजनों द्वारा विकास को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए रुड़की अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी हालत को नाजुक मानते हुए विकास को हायर सेंटर ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया गया. जहां पर 31 अक्टूबर को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि मारपीट में घायल और उपचार के दौरान विकास की मौत के मामले में आरोपी रोहित उर्फ गोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया.
