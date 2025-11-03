ETV Bharat / state

दुकान की उधारी मांगने पर युवक पर किया था डंडे से हमला, उपचार के दौरान हुई मौत, आरोपी गिरफ्तार

रुड़की: हरिद्वार जिले की झबरेड़ा थाना पुलिस ने एक हत्यारोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. बताया गया है कि मृतक ने आरोपी से अपने उधारी के पैसे मांगे थे, इसी बात को लेकर आरोपी ने उस पर डंडे से हमला किया था. हमले के बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी, बहरहाल पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है.

बीती 31 अक्टूबर के दिन झबरेड़ा थाना क्षेत्र के झबरेडी कलां गांव निवासी संजय ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसके भतीजे विकास द्वारा मोहित, रोहित उर्फ गोपी व राजकुमार उर्फ राजू निवासी गाम झबरेडी कलां से अपने दुकान के सामान के और पुराने उधार के पैसे मांगने को लेकर गाली गलौज हो गई थी. इसी दौरान रोहित द्वारा विकास के सिर पर डंडे से हमला किया गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को उपचार के लिए ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है.

पुलिस ने तहरीर के आधार पर इस मामले में संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू की. इसी बीच 1 नवम्बर को विकास की उपचार के दौरान मौत हो गई. जिसके बाद पुलिस ने मृतक विकास की मारपीट में आई चोटों के कारण मृत्यु होने पर मुकदमा उपरोक्त हत्या के अपराध में तरमीम किया गया. इसी के साथ पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी की तलाश शुरू की गई.