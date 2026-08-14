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डूंगरपुर: हमले में घायल युवक की मौत, आरोपी पुलिस गिरफ्त में, हत्या का मामला दर्ज

डूंगरपुर: दोवड़ा थाना क्षेत्र के पाल वस्सी के करहाता फला में आपसी विवाद के दौरान मारपीट में गंभीर घायल हुए युवक की करीब 20 दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गई. युवक का अस्पताल में उपचार चल रहा था. मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. मौत के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

आसपुर पुलिस उपाधीक्षक प्रभुलाल ने बताया कि पाल वस्सी के करहाता फला निवासी नारायण पुत्र शंकर कटारा और सुरेश पुत्र रूपेंग कटारा के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी. विवाद बढ़ने पर दोनों के बीच मारपीट हो गई. इसमें नारायण गंभीर रूप से घायल हो गया था. घटना के अगले दिन 26 जुलाई को परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर गए. घायल के उपचार में परिजन व्यस्त रहे, जिसके चलते उन्होंने 30 जुलाई को दोवड़ा थाने पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.