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डूंगरपुर: हमले में घायल युवक की मौत, आरोपी पुलिस गिरफ्त में, हत्या का मामला दर्ज

हमले में घायल युवक का करीब 20 दिन से अस्पताल में इलाज चल रहा था.

परिजनों की लगी भीड़
परिजनों की लगी भीड़ (ETV Bharat Dungarpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 14, 2026 at 4:30 PM IST

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डूंगरपुर: दोवड़ा थाना क्षेत्र के पाल वस्सी के करहाता फला में आपसी विवाद के दौरान मारपीट में गंभीर घायल हुए युवक की करीब 20 दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गई. युवक का अस्पताल में उपचार चल रहा था. मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. मौत के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

आसपुर पुलिस उपाधीक्षक प्रभुलाल ने बताया कि पाल वस्सी के करहाता फला निवासी नारायण पुत्र शंकर कटारा और सुरेश पुत्र रूपेंग कटारा के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी. विवाद बढ़ने पर दोनों के बीच मारपीट हो गई. इसमें नारायण गंभीर रूप से घायल हो गया था. घटना के अगले दिन 26 जुलाई को परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर गए. घायल के उपचार में परिजन व्यस्त रहे, जिसके चलते उन्होंने 30 जुलाई को दोवड़ा थाने पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

पुलिस ने बताई हत्या की वजह (ETV Bharat Dungarpur)

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अनुसंधान के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 अगस्त को आरोपी सुरेश कटारा को गिरफ्तार कर लिया. इधर, अस्पताल में नारायण की हालत गंभीर बनी हुई थी. करीब 20 दिन तक चले उपचार के बाद गुरुवार देर शाम उसकी मौत हो गई. सूचना के बाद पुलिस ने शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम करवाया. आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान यदि किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है, तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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हमले में घायल युवक की मौत
YOUTH INJURED IN ATTACK DIES

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