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कोबरा ने काटा तो युवक उसे डिब्बे में बंद कर पहुंच गया अस्पताल

बेतिया में कोबरा के काटने के बाद युवक सांप को डिब्बे में बंद कर अस्पताल पहुंच गया और अपना इलाज कराया.

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डिब्बे में बंद कोबरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 29, 2026 at 1:40 PM IST

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बेतिया: पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां जहरीले कोबरा के डसने के बाद एक युवक ने घबराने या झाड़-फूंक का सहारा लेने के बजाय ऐसा कदम उठाया, जिसकी हर ओर चर्चा हो रही है. युवक ने जिस कोबरा ने उसे काटा था, उसी सांप को डिब्बे में बंद किया और सीधे अस्पताल पहुंच गया. अस्पताल में जैसे ही लोगों ने युवक के हाथ में जिंदा कोबरा देखा, वहां भारी भीड़ जुट गई.

युवक को कोबरा ने डसा: घटना नरकटियागंज प्रखंड के हरसरी पुरैनिया गांव की है. मिली जानकारी के अनुसार गांव निवासी धनजीत कुमार मिश्र अपने घर की सफाई कर रहे थे. इसी दौरान अचानक एक जहरीला कोबरा निकल आया और उनके हाथ में डस लिया.

युवक को कोबरा ने डसा (ETV Bharat)

सांप को डिब्बे में बंद कर पहुंचा अस्पताल: सांप के काटते ही धनजीत ने सूझबूझ का परिचय दिया. उन्होंने सुरक्षित तरीके से कोबरा को एक डिब्बे में बंद किया और बिना समय गंवाए अनुमंडलीय अस्पताल नरकटियागंज पहुंच गए.

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अस्पताल में इलाज कराता युवक (ETV Bharat)

दरवाजे पर खड़े थे, सांप घूम रहा था. उसको भगाने गए तो काट लिया. कोबरा काटा है. इसके बाद मैंने उसे डिब्बे में बंद कर दिया और अस्पताल लेकर आया."- धनजीत कुमार मिश्र, घायल

अस्पताल में उमड़ी भीड़: वहीं अस्पताल पहुंचने पर जब लोगों ने डिब्बे में जिंदा कोबरा देखा तो हर कोई हैरान रह गया. देखते ही देखते अस्पताल परिसर में लोगों की भीड़ जुट गई. लोग इस अनोखी घटना को देखकर तरह-तरह की चर्चाएं करने लगे.कई लोगों ने युवक की हिम्मत और सूझबूझ की भी सराहना की.

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डिब्बे में बंद कोबरा (ETV Bharat)

"युवक को समय पर अस्पताल लाया गया, जिसके कारण तुरंत उपचार शुरू किया जा सका. फिलहाल उसकी हालत सामान्य है और एहतियात के तौर पर चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है."- डॉ. राजेश कुमार ,चिकित्सक,अनुमंडलीय अस्पताल नरकटियागंज

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