रुद्रपुर में पुरानी रंजिश ने लिया हिंसक रूप, गोली लगने से युवक गंभीर घायल, हायर सेंटर रेफर

रुद्रपुर: कोतवाली क्षेत्र रुद्रपुर में बीती शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर फायरिंग कर दी गई. गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पहले जिला अस्पताल फिर हालत बिगड़ने पर हायर सेंटर रेफर किया गया है. पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

रुद्रपुर में शनिवार को दिनदहाड़े गोली चलने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. जानकारी के अनुसार, घायल युवक की पहचान रवि पुत्र नरेंद्र दिवाकर के रूप में हुई है. जिसका डिब्डिबा क्षेत्र के कुछ युवकों से पहले से विवाद चल रहा था. बताया जा रहा है कि यह विवाद धीरे-धीरे बढ़ता गया और आखिरकार हिंसक झड़प में बदल गया. बीती शाम रवि के एक दोस्त का रम्पुरा निवासी युवक से फोन पर किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. यह बहस शाम तक तूल पकड़ गई. शाम को रवि डिग्री कॉलेज के पास स्थित एक ढाबे पर पहुंचा, जहां विवाद से जुड़े कुछ युवक पहले से मौजूद थे. कुछ देर बाद रवि का दोस्त भी वहां पहुंच गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ढाबे पर दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो जल्द ही गाली-गलौज और हाथापाई में बदल गई.

स्थिति बिगड़ती देख कुछ युवक रवि के दोस्त को जबरन कार में बैठाकर मेडिकल स्टोर के पास छोड़ गए. इसी बीच किसी ने डिब्डिबा निवासी युवकों को सूचना दे दी कि रवि अकेला रह गया है. आरोप है कि इसके बाद कुछ युवक मौके पर पहुंचे और रवि पर फायर झोंक दिया. गोली उसके पेट को छूते हुए निकल गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही गिर पड़ा. घटना की सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और उसे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया, फिलहाल उसका इलाज जारी है.