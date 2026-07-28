ETV Bharat / state

यूपी में युवाओं को घर बैठे मिलेगी नौकरी, उद्योग विभाग का 'वन स्टेप प्लेटफॉर्म' देगा ऑफर लेटर

कानपुर: उत्तर प्रदेश के ऐसे युवा जो अपने रोजगार को लेकर चिंतित रहते हैं, और तनाव भरी जिंदगी जी रहे हैं. उनके लिए उद्योग विभाग से राहत भरी खबर सामने आई है. राज्य में पहली बार सेवायोजन के अलावा उद्योग विभाग युवाओं को घर बैठे नौकरी दिलाएगा.

ब्लूडॉर्ट कांसेप्ट पर यूपी के युवाओं को रोजगार (Video Credit: ETV Bharat)

फ्री जॉब प्लेटफॉर्म लॉन्च!: इसके लिए उद्योग विभाग की ओर से 'वन स्टेप आनलाइन प्लेटफॉर्म' तैयार करा दिया गया है. इस प्लेटफॉर्म में जहां सेवायोजन विभाग के लाखों युवाओं का डाटा होगा, वहीं उस डाटा के साथ प्रदेश की एक करोड़ से अधिक एमएसएमई इकाईयों का भी डाटा होगा. युवा इस प्लेटफॉर्म पर अपना पंजीकरण कराने के बाद अपनी योग्यता के अनुसार अपनी नौकरी चुन सकते हैं. खास बात ये है कि युवाओं को अपने शहर में नौकरी करने का मौका मिलेगा.