यूपी में युवाओं को घर बैठे मिलेगी नौकरी, उद्योग विभाग का 'वन स्टेप प्लेटफॉर्म' देगा ऑफर लेटर
नंदन नीलेकणि फाउंडेशन के साथ यूपी सरकार की बड़ी पहल, अगस्त से सभी 18 मंडलों में जॉब फेयर
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 1:54 PM IST
कानपुर: उत्तर प्रदेश के ऐसे युवा जो अपने रोजगार को लेकर चिंतित रहते हैं, और तनाव भरी जिंदगी जी रहे हैं. उनके लिए उद्योग विभाग से राहत भरी खबर सामने आई है. राज्य में पहली बार सेवायोजन के अलावा उद्योग विभाग युवाओं को घर बैठे नौकरी दिलाएगा.
फ्री जॉब प्लेटफॉर्म लॉन्च!: इसके लिए उद्योग विभाग की ओर से 'वन स्टेप आनलाइन प्लेटफॉर्म' तैयार करा दिया गया है. इस प्लेटफॉर्म में जहां सेवायोजन विभाग के लाखों युवाओं का डाटा होगा, वहीं उस डाटा के साथ प्रदेश की एक करोड़ से अधिक एमएसएमई इकाईयों का भी डाटा होगा. युवा इस प्लेटफॉर्म पर अपना पंजीकरण कराने के बाद अपनी योग्यता के अनुसार अपनी नौकरी चुन सकते हैं. खास बात ये है कि युवाओं को अपने शहर में नौकरी करने का मौका मिलेगा.
कर्नाटक में सफल परीक्षण के बाद नंदन नीलेकणि फाउंडेशन की ओर से इस वन स्टेप प्लेटफॉर्म को तैयार कराया गया. इसमें युवाओं को किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होगा.- के विजयेंद्र पांडियन, कमिश्नर कानपुर मंडल
जॉब फेयर का आयोजन: कमिश्नर के विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि अगस्त से राज्य के सभी 18 मंडलों में उद्योग विभाग की ओर से जॉब फेयर लगवाए जाएंगे. वहीं, ये लगातार संचालित होंगे. इसके अलावा मंडलीय उद्योग बंधु और जिला उद्योग बंधु की बैठक के दौरान जो उद्यमी आएंगे, उनसे नौकरियों को लेकर डिमांड ली जाएंगी. किस तरह के कर्मी वह चाहते हैं.
शहर के मुताबिक जो औद्योगिक इकाईयां हैं वहां जो जरूरतें हैं उन्हें हम पूरा कराएंगे. ये पूरी कवायद ब्लूडॉर्ट कांसेप्ट पर होगी. अगस्त के पहले हफ्ते में ही इस पोर्टल को हम लॉन्च भी कर देंगे.- के विजयेंद्र पांडियन, कमिश्नर कानपुर मंडल
बता दें कि, इस पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गाजियाबाद में 300 से अधिक युवाओं को उनकी मनचाही नौकरी मिल भी गई है.
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