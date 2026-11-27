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रेवाड़ी में 1.41 करोड़ की ठगी, शेयर बाजार में मुनाफे का झांसा, अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करवाई रकम

रेवाड़ी में 1.41 करोड़ की ठगी ( ETV Bharat )

रेवाड़ी : शेयर बाजार में निवेश कर मुनाफा कमाने के नाम पर रेवाड़ी के एक व्यक्ति से 1 करोड़ 41 लाख 50 हजार रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. पीड़ित प्रवीण कुमार ने BP Wealth कंपनी में DEMAT अकाउंट खुलवाकर शेयर खरीदने के लिए अलग-अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर की थी. जब उसने निवेश की रकम निकालने के लिए रिक्वेस्ट डाली तो कंपनी की ओर से 10 लाख रुपये प्रोसेसिंग फीस मांगी गई. इसके बाद उसने कंपनी के कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क किया तो पता चला कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है. शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम थाना रेवाड़ी में 26 नवंबर को धारा 318(4) बीएनएस के तहत केस दर्ज किया गया है.

अलग-अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर : प्रवीण कुमार निवासी बल्लूवाड़ा, रामगली, बाराहजारी रेवाड़ी ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उसने BP Wealth कंपनी में DEMAT अकाउंट खुलवाया था. इसके लिए उसकी बातचीत सोनी दांडू नाम के व्यक्ति से हुई थी. शिकायत के अनुसार संबंधित लोगों ने शेयर खरीदने के नाम पर उससे अलग-अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करवाई. शिकायतकर्ता के अनुसार उसने 3 नवंबर को उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक रेवाड़ी के खाते से दास गोल्डन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के रत्नाकर बैंक खाते में 40 लाख रुपये RTGS के माध्यम से भेजे. इसके बाद 13 नवंबर को उसने तीन अलग-अलग खातों में रकम ट्रांसफर की. इनमें मैनिफाई कार एक्सेसरीज प्राइवेट लिमिटेड के CSB बैंक खाते में 20 लाख रुपये, सेवेरियन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के यस बैंक खाते में 20 लाख रुपये और स्वरा ट्रेडर्स के बैंक ऑफ इंडिया खाते में 25 लाख रुपये भेजे गए.

1 करोड़ 41 लाख 50 हजार रुपए ट्रांसफर किए : प्रवीण ने आगे बताया कि 18 नवंबर को उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के खाते से विशाल कुमार के केनरा बैंक खाते में 10 लाख रुपये ट्रांसफर किए. 19 नवंबर को जिवारा ट्रेडर्स के केनरा बैंक खाते में 6 लाख 50 हजार रुपये और अंजनेया एंटरप्राइज के फेडरल बैंक खाते में 10 लाख रुपये भेजे. इसके बाद 20 नवंबर को हावड़ा अक्षय पल्लीग्राम संघ के एक्सिस बैंक खाते में 10 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए. इस तरह अलग-अलग खातों में कुल 1 करोड़ 41 लाख 50 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए.