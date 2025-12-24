ETV Bharat / state

नक्सलगढ़ के युवाओं को बनाया जाएगा हुनरमंद, रोजगार देने के लिए सरकार ने लिया संकल्प

कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि युवा स्वरोजगार शुरु कर सकें इसके लिए स्किल डेवलपमेंट से उनको जोड़ा जाएगा.

नक्सलगढ़ के युवाओं को बनाया जाएगा हुनरमंद (ETV Bharat)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

December 24, 2025

रायपुर: छत्तीसगढ़ में युवाओं को रोजगार देने उन्हें सक्षम बनाने और स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है. इसके लिए छत्तीसगढ़ में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार काम किया है. हर क्षेत्र में हम लोग तेजी से विकास कर रहे हैं, और खास तौर से युवाओं को लेकर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है. युवा हुनरमंद हो और उन्हें इस तरह से प्रशिक्षित किया जाए कि वह रोजगार के साथ ही रोजगार सृजन का भी काम कर सके. इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है. नवा रायपुर सूचना जनसंपर्क के संवाद में छत्तीसगढ़ के कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार अनुसूचित जाति विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने जानकारी देते हुए कहा कि भारत और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है.


नक्सलगढ़ के युवाओं को बनाया जाएगा हुनरमंद

छत्तीसगढ़ के कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार अनुसूचित जाति विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने बताया कि वर्ष 24-25 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत 3326 युवाओं का प्रशिक्षण हुआ है. जिसमें 1504 महिला तथा 1822 पुरुष शामिल हैं. वहीं पी. एम. विश्वकर्मा लाईवलीहुड 12,952 को प्रशिक्षित किया गया है. पीएम-जन मन के तहत चिन्हांकित PVTG युवाओं में से 726 युवा प्रशिक्षित किया गया है. साथ ही नल जल पित्रा कार्यक्रम 484 युवा प्रशिक्षित एवं 1002 प्रशिक्षण चल रहा है. गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि देश के विकास में कौशल का विकास जरूरी है. हमारी सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है.

रोजगार देने के लिए सरकार ने लिया संकल्प (ETV Bharat)

रोजगार देने के लिए सरकार ने लिया संकल्प

गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि प्रदेश में तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत 29 इंजीनियरिंग महाविद्यालय तथा 53 पॉलिटेक्निक संस्था एवं 101 फार्मेसी संस्था चालू है. जिनमें इंजीनियरिंग संस्थानों में स्नातक स्तर के 30 पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर स्तर पर 36 तथा पॉलिटेक्निक संस्थाओं में डिप्लोमा स्तर के 21 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम संचालित हैं. जिसमे लगभग 60 हजार छात्र-छात्रा पढ़ रही हैं. उन्होने कहा कि 2025-26 से आई. आई.टी. के तर्ज पर शासकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओ एवं शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय को बदला जा रहा है. इसके तहत इमर्जिंग ब्रांच (रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इत्यादी) के साथ 04 छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है. जल्द ही रायपुर बिलासपुर तथा दुर्ग में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना होगी.

युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने की पहल

गुरु खुशवंत साहेब ने कहा छत्तीसगढ़ के युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य में iHub बनाने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग एवं i-Hub गुजरात के साथ MoU किया गया. शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय रायपुर में iHub की स्थापना हुई है. जिसमें प्रदेश के छात्र/छात्राओं को Startup एवं Innovation संबंधी दिया किया जा रहा है. तकनीकी शिक्षा संस्थानों के छात्र/छात्राओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु Apnatech. pvt.Ltd. के साथ विभाग द्वारा MoU किया गया है. छात्र/छात्राओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण प्रदाय किये जाने हेतु CSRBOX.pvt.ltd के साथ विभाग द्वारा MoU इस्ताक्षर किया गया है. छात्र/छात्राओं को आत्मनिर्भर किये जाने हेतु उनके द्वारा किये जाने वाले Startup एवं Innovation के प्रोजेक्ट को उद्योग में उपयोग किये जाने हेतु CII एवं YI समूह से विभाग द्वारा द्वारा MoU हस्ताक्षर किया गया है.


तकनीकी शिक्षा विभाग सत्र 2025-26

गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि तकनीकी शिक्षा विभाग सत्र 2025-26 से छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया गया है. छत्तीसगढ़ राज्य के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से पढ़ने वाले वाले निर्धन परिवार के विद्यार्थियों जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2 लाख तक है, उन्हें 4 लाख तक की शिक्षा ऋण में बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर को विद्यार्थियों को ब्याज अनुदान के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना लागू की गई है. इसके तहत अभी तक 11643 विद्यार्थियों को 22.53 करोड़ की ब्याज में अनुदान दिया गया है. उन्होने कहा कि शिक्षा के गुणवत्ता पूर्ण विकास के लेकर शासकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में कार्यरत प्रथम श्रेणी के 204 शिक्षकों को कैरियर संवर्धन योजना के तहत लेवल 9A से 10 में प्रोन्नत किया गया. वहीं शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलिटेक्निक संस्थाओं में कार्यरत 116 तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नति एवं 205 समयमान वेतनमान प्रदान की गई है. इसी प्रकार 05 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नति एवं 115 समयमान-वेतनमान प्रदान की गई है.


योजना के तहत ट्रेनिंग कर रहे लोगों की दी जानकारी

छत्तीसगढ़ के कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार अनुसूचित जाति विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने बताया कि राज्य शासन की योजनाओं में प्रशिक्षण योजना के तहत मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना में दिसंबर 2023 से दिसम्बर 2025 तक कुल 21053 युवाओं का प्रशिक्षण हुआ, 14109 - प्रशिक्षित एवं 6944 - प्रशिक्षणरत हैं, इसमें से प्रशिक्षित 14109 युवाओं में से 10089 युवा को नौकरी मिल गई है. नियद नेल्लानार योजना के तहत 587 हितग्राही प्रशिक्षित किए गए हैं, इसमें 627 आत्मसमर्पित युवा प्रशिक्षित एवं 453 अभी पढाई कर रहे हैं.

स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित

बस्तर संभाग में युवाओं के कौशल प्रशिक्षण हेतु विशेष प्रयास स्तर संभाग के प्रत्येक विकासखंड में स्किल डेवलपमेंट सेंटर (SDC) स्थापित करने के लिए वित्तीय वर्ष 20:25-26 में राशि रू. 400.00 लाख का प्रावधान किया गया है. LWE क्षेत्र के लाइवलीहुड कॉलेज में आवासीय प्रशिक्षण की सुविधा हेतु नवीन मद में राशि रू. 1000 लाख की योजना पर काम हो रहा है. नारायणपुर में 50 सीटर बालक छात्रावास निर्माण हेतु राशि रु 100 लाख स्वीकृत की गई है. आत्मसमर्पित नक्सली एवं नक्सल पीड़ित परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड बनाये जाने प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए, कौशल प्रशिक्षण पूर्व पंजीयन में आधार अनिवार्यता को तुरंत रोकते हुए मूल्यांकन के पूर्व होना आवश्यक किया गया है, जिससे प्रशिक्षण प्रारंभ करने में व्यवधान न रहे.

1303 अग्निवीरों का चयन छत्तीसगढ़ राज्य से हुआ

कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने बताय कि भारतीय सैन्य बल में छत्तीसगढ़ के युवाओं की भागीदारी ज्यादा हो इसको लेकर लगातार जिला स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन को लेकर के केंद्र स्थापित किए गए हैं. इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है तथा सेना में सामान्य प्रवेश के पूर्व कोचिंग और शारीरिक दक्षता परीक्षा को भी सरकार करवा रही है. उन्होंने कहा कि थल सेवा में अग्नि वीर के लिए 2024-25 में कुल छत्तीसगढ़ से 23515 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया था जिसमें से 731 अग्निवीरों का चयन छत्तीसगढ़ राज्य से हुआ है. 25 26 के लिए 23111 युवाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया है इसके बाद हुई चयन प्रक्रिया में 572 अग्नि वीरों का चयन हुआ है जो वर्तमान समय में भारतीय थल सेना में ट्रेनिंग ले रहे हैं.

कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने बताया कि हमारी सरकार लगातार युवाओं के विकास को लेकर काम कर रही है. उन्होने कहा कि आने वाले साल युवाओं का साल है और छत्तीसगढ़ विकास के नए मापदंड बनाए गए हैं.

