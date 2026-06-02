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ऊर्जाधानी में युवाओं को नहीं मिलता बीपीएड का विकल्प, बड़े शहरों में जाकर कोर्स पूरा करना मजबूरी

कोरबा जिले में खेल शिक्षा या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में करियर की चाहत रखने वालों के हाथ निराशा आती है.

Youth in korba not get option of BPEd
ऊर्जाधानी में युवाओं को नहीं मिलता बीपीएड का विकल्प (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 2, 2026 at 6:37 PM IST

4 Min Read
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कोरबा : शारीरिक शिक्षा (फिजिकल एजुकेशन) के क्षेत्र में करियर बनाने की चाहत रखने वाले कोरबा जिले के युवाओं के लिए एक निराश करने वाली स्थिति बनी हुई है. ऊर्जाधानी और औद्योगिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध कोरबा जिला खेल प्रतिभाओं के मामले में भी आगे रहा है, लेकिन उच्च शिक्षा के स्तर पर यहां एक बड़ी कमी खटक रही है.

सरकारी कॉलेज में नहीं है बीपीएड कोर्स

​कोरबा के सबसे बड़े सरकारी कॉलेज शासकीय ईवीपीजी लीड कॉलेज में बीपीएड( फिजिकल एजुकेशन) को अब तक मंजूरी नहीं मिली हैं.जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कोरबा के खिलाड़ियों ने कई बार परचम लहराया है. लेकिन जब बात खेल को ही अपना करियर (शारीरिक शिक्षा) बनाने की आती है, तो जिले के युवाओं के हाथ मायूसी लगती है. आलम ये है कि पूरे कोरबा जिले में बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (B.P.Ed.) कोर्स की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है. जिले के शासकीय इंजीनियर विश्वेश्वरैया स्नातकोत्तर लीड कॉलेज द्वारा शासन को भेजा गया प्रस्ताव सालों से फाइलों में दबा हुआ है.

Youth in korba not get option of BPEd
बड़े शहरों में जाकर कोर्स पूरा करना मजबूरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
​शहर में कोई दूसरा विकल्प नहीं, भारी-भरकम खर्च उठाने की मजबूरी ​कोरबा जिले में कोई भी सरकारी या निजी कॉलेज फिलहाल बीपीएड का कोर्स संचालित नहीं हो रहा है.इसका सीधा असर उन छात्र-छात्राओं पर पड़ रहा है. जो स्कूल या कॉलेज स्तर पर खेल से जुड़े रहे हैं और आगे चलकर पीटीआई या स्पोर्ट्स कोच बनना चाहते हैं. ​विकल्प न होने के कारण इच्छुक विद्यार्थियों को मजबूरन बिलासपुर, रायपुर या दुर्ग जैसे दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है.
ऊर्जाधानी में युवाओं को नहीं मिलता बीपीएड का विकल्प (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गरीब छात्रों पर आर्थिक मार

कोरबा के वनांचल और ग्रामीण क्षेत्रों (जैसे करतला, पोड़ी-उपरोड़ा, पाली) के प्रतिभावान छात्र, जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं, वे दूसरे शहर जाकर रहने और पढ़ाई का भारी-भरकम खर्च वहन नहीं कर पाते. नतीजा यह होता है कि कई होनहार खिलाड़ी खेल की फील्ड छोड़कर सामान्य ग्रेजुएशन करने को मजबूर हो जाते है.

Youth in korba not get option of BPEd
युवाओं को नहीं मिलता बीपीएड का विकल्प (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


प्रस्ताव को नही मिली हरी झंडी

कोरबा जिले के छात्रों की मांग और खेल के क्षेत्र में बढ़ते स्कोप को देखते हुए शासकीय ईवीपीजी कॉलेज प्रबंधन ने बीपीएड कोर्स शुरू करने का एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था. डॉ आरके सक्सेना के कार्यकाल में यह प्रस्ताव शासन को भेजा गया था. लेकिन प्रशासनिक लेटलतीफी के कारण यह प्रस्ताव अब तक स्वीकृत नहीं हो पाया है. जिससे खेल के क्षेत्र में भविष्य तलाश रहे युवाओं का इंतजार लंबा होता जा रहा है.

​अब तक नहीं मिली मंजूरी
शासकीय ईवीपीजी लीड कॉलेज के स्पोर्ट्स ऑफिसर डॉ बीएस राव ने बताया कि प्रबंधन का कहना है कि हमारी तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्राउंड की प्राथमिक तैयारियों को ध्यान में रखकर प्रस्ताव भेजा गया था. अब से लगभग 6-7 साल पहले प्रस्ताव शासन को भेजा गया था.

कई साल पहले जानकारी प्रविष्ट करने वाला सरकारी पोर्टल नहीं खुला, मान्यता मिलने के बाद भी संकाय शुरू नहीं हो सका. इसके बाद फिर कभी प्रयास नहीं किया गया. शासन स्तर पर ही यह प्रस्ताव लंबित है. फिलहाल पेंड्रा के कॉलेज में बीपीएड की मान्यता है. हमारे बच्चे रायपुर, बिलासपुर या दुर्ग जाकर बीपीएड, एमपीएड का कोर्स करते हैं- डॉ बीएस राव, स्पोर्ट्स ऑफिसर

​खेल प्रतिभाओं से धनी जिला, पर इंफ्रास्ट्रक्चर अधूरा

कोरबा जिले में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है. यहां के युवाओं में एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट जैसे खेलों को लेकर उत्साह रहता है. स्कूल स्तर पर भी हर साल सैकड़ों खिलाड़ी पसीना बहाते हैं.लेकिन जब इन खिलाड़ियों को अकादमिक और तकनीकी रूप से मजबूत करने के लिए डिग्री कोर्स (बीपीएड) की जरूरत होती है, तो जिले का सिस्टम फेल नजर आता है.

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