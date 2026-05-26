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कॉफी विद कलेक्टर, युवाओं और प्रशासन के बीच संवाद,युवोदय ऐप की भी चर्चा

करियर, नेतृत्व और सामाजिक जिम्मेदारी पर खुली चर्चा हुई.जशपुर जिले के सभी ब्लॉक से लोग जुटे.

Commendable Initiative by the Jashpur District Administration
जशपुर जिला प्रशासन की अच्छी पहल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 26, 2026 at 7:20 PM IST

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जशपुर: पुलिस प्रशासन, जशपुर जिला प्रशासन, UNICEF और एग्रीकोन सर्वहितम के संयुक्त सहयोग से ''कॉफी विद कलेक्टर'' कार्यक्रम हुआ. इसका उद्देश्य जिले के युवाओं और स्वयंसेवकों को प्रशासनिक अधिकारियों से सीधे संवाद का अवसर प्रदान करना, उनके करियर मार्गदर्शन, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना था.

युवाओं से जशपुर कलेक्टर का संवाद

इस कार्यक्रम के दौरान जिले के सभी आठ विकासखंडों से पहुंचे स्वयंसेवकों ने करियर, शिक्षा, नेतृत्व विकास, सामाजिक कार्यों और भविष्य की चुनौतियों से जुड़े सवाल प्रशासनिक अधिकारियों से पूछे. अधिकारियों ने युवाओं के सवालों का जवाब दिया और उन्हें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया.

Jashpur Collector Interacts with Youth
जशपुर कलेक्टर की युवाओं से चर्चा (ETV BHARAT)

कलेक्टर की युवाओं को सलाह

कलेक्टर रोहित व्यास ने कहा कि युवा शक्ति समाज और राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी ताकत है. यदि युवा सही दिशा में कार्य करें तो बड़े बदलाव संभव हैं. उन्होंने युवाओं से सकारात्मक सोच अपनाने, निरंतर सीखने और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की अपील की.

Jashpur Collector honored youth
जशपुर कलेक्टर ने युवाओं का किया सम्मान (ETV BHARAT)

युवोदय ऐप पर हुई चर्चा

कार्यक्रम में “युवोदय ऐप” की भी विशेष चर्चा हुई. अधिकारियों ने बताया कि इस ऐप से स्वयंसेवक अपने क्षेत्रों में किए जा रहे सामाजिक कार्यों और गतिविधियों की जानकारी अपलोड करते हैं, जिसके आधार पर उनकी सक्रियता और योगदान का मूल्यांकन किया जाता है.

उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयंसेवकों को जिला प्रशासन ने सम्मानित भी किया. जशपुर जिले से शालू गुप्ता, नेहा एक्का, रिंटा गुप्ता और दिव्या वर्तमान में शीर्ष स्थानों पर हैं, जिन्हें कार्यक्रम में विशेष सम्मान दिया गया. समाज सेवा और स्वयंसेवकों के सहयोग में सदैव सक्रिय रहने वाले ऑटो चालक रुस्तम भैया को भी सम्मानित किया गया.

सकारात्मक रहा प्रयास

महिला एवं बाल विकास विभाग की अंजना चौहान ने बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण और अधिकारों पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए स्वयंसेवकों से अपने-अपने क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने की अपील की. वहीं जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार ने स्वयंसेवकों को हर संभव प्रशासनिक सहयोग देने का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि यदि स्वयंसेवक अपने कार्यक्रमों की पूर्व सूचना प्रशासन को देंगे तो बेहतर समन्वय और सहयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने युवाओं को सड़क सुरक्षा अभियान में भागीदारी निभाने और पुलिस मितान बनकर समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन युवाओं को हर संभव मार्गदर्शन और सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार है. वहीं स्वयंसेवकों ने इस कार्यक्रम को प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक और भविष्य के लिए उपयोगी पहल बताया.

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