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बरेली में पत्नी की बेरुखी से आहत युवक ने मौत को गले लगाया; लापता बच्चे की मिली लाश, हत्या की आशंका

महेशपुरा क्रॉसिंग के पास युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली. आंवला में पांच वर्षीय मासूम का शव मिलने से सनसनी.

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पत्नी की बेरुखी से आहत युवक ने मौत को गले लगाया; लापता बच्चे की मिली लाश. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 6:27 PM IST

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बरेली: बरेली में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पत्नी के साथ घर जाने की उम्मीद टूटने पर एक युवक ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली. वहीं आंवला क्षेत्र में पांच वर्षीय मासूम का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई है.

महेशपुरा क्रॉसिंग के पास एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि वह अपनी पत्नी को मनाकर घर ले जाने गया था, लेकिन जब उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई, तो उसने यह खौफनाक कदम उठा लिया.

मृतक की पहचान 30 वर्षीय रामविलास के रूप में हुई है, जो सिरौली क्षेत्र के खुर्द नवाबपुरा गांव का रहने वाला था. उसकी शादी करीब सात साल पहले प्रियंका से हुई थी और उनके दो बेटियां हैं. बीते कुछ समय से पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा था, जिसके चलते पत्नी अपने मायके में रह रही थी.

गुरुवार को रामविलास पत्नी को मनाने के लिए ससुराल पहुंचा था. उसे उम्मीद थी कि इस बार वह उसे अपने साथ घर ले जाने में सफल हो जाएगा, लेकिन बातचीत के दौरान विवाद फिर बढ़ गया और पत्नी ने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया.

पत्नी के इस फैसले से आहत रामविलास मानसिक रूप से टूट गया. कुछ ही देर बाद वह महेशपुरा क्रॉसिंग पहुंचा और तेज रफ्तार ट्रेन के सामने कूद गया. हादसा इतना दर्दनाक था कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं दो मासूम बेटियां अब पिता के साये से हमेशा के लिए वंचित हो गई हैं.

इस संबंध में जीआरपी इंस्पेक्टर सुशील कुमार वर्मा ने बताया कि युवक के ट्रेन से कटने की सूचना मिली थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. पूरे मामले की जांच की जा रही है.

लापता बच्चे की मिली लाश, हत्या की आशंका

वहीं बरेली के आंवला क्षेत्र में पांच वर्षीय मासूम के शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई. तीन माह से अधिक समय से लापता बच्चे की इस तरह मौत ने परिजनों को तोड़कर रख दिया है, जबकि पूरे मामले में हत्या की आशंका भी जताई जा रही है. आंवला थाना क्षेत्र के गांव कंधरपुर में शनिवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब गांव के किनारे स्थित एक तालाब में पांच वर्षीय बच्चे का शव मिला.

मृतक की पहचान सोनू कश्यप के रूप में हुई, जो 28 दिसंबर 2025 से लापता था. परिजनों के अनुसार, सोनू अचानक घर से गायब हो गया था, जिसके बाद आंवला पुलिस को सूचना देकर गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने तलाश शुरू की, लेकिन कई दिनों तक उसका कोई सुराग नहीं लग सका. शनिवार को जब ग्रामीणों ने तालाब में एक बच्चे का शव देखा तो मौके पर भीड़ जुट गई.

सूचना मिलते ही परिजन भी पहुंच गए और शव को बाहर निकलवाया गया. पहचान होते ही परिवार में कोहराम मच गया. मासूम की मां नैना देवी का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं पिता भरत सिंह गहरे सदमे में हैं. सोनू दो भाइयों और एक बहन में दूसरे नंबर का था. परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है और पिता मजदूरी कर किसी तरह घर चला रहे हैं.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं मासूम सोनू के पिता भरत सिंह ने बेटे की मौत को लेकर तांत्रिक क्रिया करने वाले कुछ लोगों पर हत्या की आशंका जताई है. हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा. इंस्पेक्टर आंवला ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा गया है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी, हत्या है या फिर हादसा.

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HUSBAND EMBRACES DEATH
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