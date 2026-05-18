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कानपुर में अवैध खनन का विरोध करने पर युवक के घर पर हमला, बदमाशों ने परिवार को पीटने के बाद की फायरिंग

गांव वालों को डराने के लिए आरोपियों ने हवा में गोलियां चलाईं, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

गाड़ियों में तोड़फोड़
गाड़ियों में तोड़फोड़ (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 1:20 PM IST

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कानपुर: सचेंडी थाना क्षेत्र में अवैध खनन का विरोध करना एक युवक और उसके परिवार को भारी पड़ गया. कैंधा गांव में रविवार की देर रात कई गाड़ियों से आए बदमाशों ने एक घर पर हमला कर दिया. बदमाशों ने परिवार के लोगों के साथ मारपीट की. घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की. इसके बाद बदमाशों ने हवाई फायरिंग भी की. घटना के बाद से पूरे गांव में तनाव और डर का माहौल है.

वीडियो अपलोड करने से थे नाराज: पीड़ित अतुल सिंह ने बताया कि पड़ोसी गांव अकबरपुरवा में पिछले एक महीने से सरकारी जमीन पर खुलेआम मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है. माफिया अब-तक करीब आठ से दस बीघा जमीन की खुदाई कर चुके हैं.

अतुल ने इसकी शिकायत कई बार पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारियों से की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. शनिवार को अतुल ने इस अवैध खनन का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिससे आरोपी नाराज थे.

कानपुर में युवक के घर पर हमला (Video Credit: ETV Bharat)


देर रात गाड़ियों से पहुंचे बदमाश: इसी रंजिश में रविवार देर रात हमलावर एक थार कार सहित चार गाड़ियों में सवार होकर अतुल के घर पहुंचे. बदमाशों ने घर के बाहर बैठे अतुल पर अचानक हमला कर दिया. बचाने आए परिवार के लोगों को भी बदमाशों को जमकर पीटा. गांव वालों को डराने के लिए आरोपियों ने हवा में गोलियां चलाईं, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

इसके बाद उन्होंने घर के बाहर खड़ी कार, बाइक और स्कूटर को लाठी-डंडों से तोड़ दिया. यही नहीं, आरोपियों ने अतुल के मित्र अनिकेत यादव के घर पर भी जमकर तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए.

ग्रामीणों में गुस्सा: पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना के समय उन्होंने कई बार 112 नंबर पर फोन किया, लेकिन पुलिस बहुत देर से मौके पर पहुंची, जिससे ग्रामीणों में काफी गुस्सा है. सोमवार सुबह से ही पीड़ित के घर पर गांव वालों की भारी भीड़ जुटी रही और लोग आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते रहे.

एसीपी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि रविवार को रात लगभग 9 बजे 112 के माध्यम से सचेंडी पुलिस को सूचना मिली थी. इस पर तत्काल सचेंडी पुलिस मौके पर पहुंची. शुरुआती बातचीत में यह बात सामने आई है कि इन लोगों के बीच खनन को लेकर कुछ विवाद चल रहा था. मुख्य आरोपियों में से एक हिरद्यांश सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जबकि बाकी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाकर दबिश दी जा रही है. अतुल सिंह की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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