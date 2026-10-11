ETV Bharat / state

सुलतानपुर में घर जा रहे युवक को दरोगा की कार ने रौंदा, मौत

सुलतानपुर: कोतवाली देहात थाना अंतर्गत परऊपुर में शनिवार रात लगभग 9 बजे एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार फोर व्हीलर से टकरा कर ये हादसा हुआ है. युवक को राजकीय मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर लाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में भेजकर मामले में विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है. कार कोतवाली देहात में तैनात एक दरोगा की बताई जा रही है.



जानकारी के अनुसार, कोतवाली देहात थाना अंतर्गत मलिकपुर निवासी श्यामानंद गौतम (25 वर्ष) पुत्र इंद्रपाल गौतम हादसे का शिकार हुआ है. स्थानीय लोगों के अनुसार श्यामानंद बाइक से शहर से घर लौट रहा था. वह कोतवाली देहात के दोमुंहा-पखरौली मार्ग पर परऊपुर के पास पहुंचा था कि कार ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी. युवक सड़क पर गिरा उसके सिर में गंभीर चोटे आईं. उसने हेलमेट भी नहीं पहन रखा था.



आनन फानन में स्थानीय ग्रामीण उसे लेकर प्राइवेट वाहन से राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचे जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है अत्याधिक रक्त बह जाने से उसकी मौत हुई है. लोगों ने कार को पकड़ लिया है और पुलिस के हवाले किया है. वहीं कोतवाली देहात एसओ धर्मवीर सिंह ने बताया शव को पोस्टमार्टम में भेजकर मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है. जानकारी के मुताबिक श्यामानंद के दो भाई दो बहन है. घर से ढाई किमी पहले हादसे का शिकार हुआ.