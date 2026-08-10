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कांकेर जिले के जंगल में मिला युवक का शव, सिर गायब होने से शिनाख्त हुई मुश्किल

करीब 10-15 दिन पुरानी लाश दुर्गुकोंदल थाना इलाके के हाहालद्दी गांव में मिली, पेड़ के ऊपर रस्सी भी दिखी

Head missing dead body
कांकेर जिले के जंगल में मिला युवक का शव, सिर गायब होने से शिनाख्त हुई मुश्किल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 10, 2026 at 8:24 PM IST

2 Min Read
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कांकेर: जिले के दुर्गुकोंदल थाना इलाके में सोमवार को एक युवक का क्षत-विक्षत शव मिला है. ग्राम हाहालद्दी स्थित बंजारी माता मंदिर के पीछे जंगल में युवक की लाश मिली जो करीब 10 से 15 दिन पुरानी बताई जा रही है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि शव का सिर मौके पर नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच गंभीरता से शुरू कर दी है.

लोगों ने देखा शव

स्थानीय लोगों की नजर जंगल में पड़े शव पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने तत्काल दुर्गुकोंदल पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील दुबे के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है.

पेड़ के ऊपर रस्सी भी दिखी

थाना प्रभारी सुनील दुबे के अनुसार घटनास्थल पर एक पेड़ के ऊपर रस्सी भी दिखाई दी है. प्रारंभिक जांच में युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, शव का सिर नहीं मिलने के कारण पुलिस किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और आत्महत्या सहित अन्य सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.

मृतक की पहचान हुई मुश्किल

पुलिस टीम आसपास के जंगल क्षेत्र में शव के सिर की तलाश कर रही है. वहीं, मृतक की पहचान कराने के प्रयास भी जारी हैं. शव काफी पुराना और क्षत-विक्षत होने के कारण मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है.

घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मृतक की पहचान या घटना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

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