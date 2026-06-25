पड़ोसियों से परेशान युवक ने खाया जहर, इलाज के दौरान मौत
युवक ने जहर खाने से पहले एक वीडियो बनाकर अपनी आपबीती सुनाई
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 8:40 AM IST
हमीरपुर: कुरारा थाना क्षेत्र में एक युवक ने बुधवार को जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई. युवक ने जहर खाने से पहले एक वीडियो बनाकर अपनी आपबीती सुनाई. वीडियो में उसने पुलिस से मदद नहीं मिलने की बात भी कही है.
जानकारी के अनुसार, कुरारा थाना क्षेत्र की बेरी चौकी के ककरऊ गांव में दीपू सिंह ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ने पर परिजन उसे उपचार के लिए उरई मेडिकल कॉलेज ले गए. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
मृतक ने मरने से पहले बनाए गए वीडियो में कहा कि वह रास्ते से घर लौट रहा था, तभी कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और उसके साथ मारपीट की. उसने आरोप लगाया कि उसने पुलिस प्रशासन और एसपी को फोन कर मदद मांगी, लेकिन उसे कोई सहायता नहीं मिली. घटना से उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है. उसने जिलाधिकारी से मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई की मांग भी की है. वहीं, घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.
कुरारा थाना प्रभारी ब्रजेश ने बताया कि मृतक के जहर खाने की सूचना मिली है. शव का पोस्टमार्टम के उरई मेडिकल कॉलेज में हो रहा है. पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने के लगाये आरोप निराधार है. तहरीर मिलने पर जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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