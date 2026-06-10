चोरी पकड़ने के लिए अंधविश्वास का सहारा, खौलते गोबर के पानी में डाला युवक का दोनों हाथ

चोरी पकड़ने के लिए अंधविश्वास का सहारा, खौलते गोबर के पानी में डाला युवक का दोनों हाथ
रांची में एक युवक का दोनों का हाथ खौलते गोबर के पानी में डाल दिया, जिससे युवक का हाथ बुरी तरह झुलस गया.
Published : June 10, 2026 at 8:52 AM IST
रांची: झारखंड के ग्रामीण इलाकों में अंधविश्वास की जड़े वर्तमान में भी बहुत गहरी है. यहां तक की राजधानी रांची भी इससे अछूता नही है. ताजा मामला रांची के नरकोपी का है. यहां एक युवक को मात्र 20 हजार रुपये के चोरी का आरोप लगाकर सच्चाई की परीक्षा करवाई गई, जिसमें युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया है.
खौलते गोबर के पानी में डाला हाथ
चोरी के आरोप को लेकर एक 18 वर्षीय युवक को कथित तौर पर ऐसी अमानवीय सजा दी गई, जिससे उसके दोनों हाथ गंभीर रूप से झुलस गए. पूरा मामला रांची से 60 किलोमीटर दूर नरकोपी थाना क्षेत्र के सरवा गांव का है. अंधविश्वास की यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बन गया है.
दरअसल, सरवा गांव निवासी 18 वर्षीय अनूप पर उसके पड़ोसी ने 20 हजार रुपये चोरी करने का आरोप लगाया. इस पर अनूप ने कहा कि उसने कोई चोरी नहीं की है. जिसके बाद आरोप लगाने वाले पड़ोसी ने सच्चाई जानने के नाम पर अंधविश्वास का सहारा लिया और अनूप के दोनों हाथों को खौलते गोबर के पानी में डाल दिया. (गांव में चोरी पकड़ने की एक तथाकथित विधि है, जिसमें पानी और गोबर मिलाकर उसे ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है.)
इस दौरान अनूप दर्द से चीखता रहा, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गयी. कुछ ही देर में उसके दोनों हाथ बुरी तरह झुलस गए. घटना के बाद परिजनों ने घायल दिलीप को इलाज के लिए रांची स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका अब भी उपचार चल रहा है.
घटना के बाद आरोपी फरार
कुछ ग्रामीणों के समझाने के बाद दिलीप की मां के द्वारा नरकोपी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई. अनूप उरांव की मां सुमी उरांव ने बताया कि गोबर मिश्रित उबलते पानी में हाथ डलवाने से उसके बेटे के दोनों हाथ गंभीर रूप से जख्मी हो गया है. दोनों हाथों के कुछ उंगलियां भी झुलसकर कट गयी है.
पीड़िता की मां सुमी उरांव के द्वारा थाना में कांड 14/026 बीएनएस की धारा 124(1)217(3)/3(5) के तहत केस दर्ज करायी है. घटना के बाद आरोपी फरार हो चुके हैं. नरकोपी थाना प्रभारी शैलेन्द्र ने बताया कि मामले में फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है. उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.
ये भी पढ़ें: दुमका में महिला की पीट पीटकर हत्या, अंधविश्वास में डूबा युवक गिरफ्तार
लोहरदगा में वृद्ध पर डायन-बिसाही का आरोप लगा कर पिटाई, गंभीर हालत में नदी के किनारे फेंका
अंधविश्वास का आर्थिक खेल और खूनी अंजाम! इसकी आड़ में हो रहीं आपराधिक वारदातें