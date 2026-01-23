ETV Bharat / state

हिमाचल में नई बस खरीदने पर मिलेगी इतनी सब्सिडी, ये है आवेदन करने की आखिरी तारीख

शिमला: हिमाचल के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार का सुनहरा मौका सामने आया है. राज्य सरकार ने निजी बस सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेशभर में 390 बस रूट प्रकाशित किए हैं. खास बात यह है कि इन रूटों पर बसें चलाने के लिए आगे आने वाले युवाओं को नई बस खरीद पर सरकारी सब्सिडी दी जाएगी. इससे न सिर्फ युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा, बल्कि ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में परिवहन सुविधाएं भी मजबूत होंगी.

इतनी मिलेगी सब्सिडी, इस दिन तक करें आवेदन

परिवहन विभाग द्वारा युवाओं को नई बस खरीदने पर 30 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी. इच्छुक आवेदक 8 फरवरी तक आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. वहीं, विभाग ने किस जिले और किस क्षेत्र को कितने रूट प्रदान किए हैं, इसकी पूरी जानकारी वेबसाइट पर डाली गई है. जानकारी के तहत जो भी बेरोजगार युवा पब्लिश किए गए रूटों पर बस डालकर स्वरोजगार चाहता हो, वह 18 सीटर टेंपो ट्रैवलर भी डाल सकता है. इसके अलावा 42 सीटर तक बस भी पब्लिश रूटों पर डाली जा सकती है. हालांकि परिवहन विभाग द्वारा पहली प्राथमिकता बसों को दी जाएगी, लेकिन किसी रूट पर अगर कोई बस परमिट नहीं मिलता है या कोई भी बस चलाने को इच्छुक नहीं है, तो इस स्थिति में परिवहन विभाग 18 सीटर टेंपो ट्रैवलर का रूट भी जारी कर सकता है.

कौन-कौन कर सकता है आवेदन? ये हैं शर्तें