हिमाचल में नई बस खरीदने पर मिलेगी इतनी सब्सिडी, ये है आवेदन करने की आखिरी तारीख

हिमाचल प्रदेश में परिवहन विभाग ने निजी ऑपरेटरों के लिए 390 बस रूट प्रकाशित किए हैं.

हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 7:36 AM IST

शिमला: हिमाचल के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार का सुनहरा मौका सामने आया है. राज्य सरकार ने निजी बस सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेशभर में 390 बस रूट प्रकाशित किए हैं. खास बात यह है कि इन रूटों पर बसें चलाने के लिए आगे आने वाले युवाओं को नई बस खरीद पर सरकारी सब्सिडी दी जाएगी. इससे न सिर्फ युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा, बल्कि ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में परिवहन सुविधाएं भी मजबूत होंगी.

इतनी मिलेगी सब्सिडी, इस दिन तक करें आवेदन

परिवहन विभाग द्वारा युवाओं को नई बस खरीदने पर 30 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी. इच्छुक आवेदक 8 फरवरी तक आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. वहीं, विभाग ने किस जिले और किस क्षेत्र को कितने रूट प्रदान किए हैं, इसकी पूरी जानकारी वेबसाइट पर डाली गई है. जानकारी के तहत जो भी बेरोजगार युवा पब्लिश किए गए रूटों पर बस डालकर स्वरोजगार चाहता हो, वह 18 सीटर टेंपो ट्रैवलर भी डाल सकता है. इसके अलावा 42 सीटर तक बस भी पब्लिश रूटों पर डाली जा सकती है. हालांकि परिवहन विभाग द्वारा पहली प्राथमिकता बसों को दी जाएगी, लेकिन किसी रूट पर अगर कोई बस परमिट नहीं मिलता है या कोई भी बस चलाने को इच्छुक नहीं है, तो इस स्थिति में परिवहन विभाग 18 सीटर टेंपो ट्रैवलर का रूट भी जारी कर सकता है.

कौन-कौन कर सकता है आवेदन? ये हैं शर्तें

हिमाचल में जिन 390 रूटों पर निजी परिवहन सेवा शुरू होगी, इन रूटों पर केवल हिमाचली लोगों को ही प्राथमिकता दी जाएगी. ऐसे में आवेदन केवल हिमाचल के लोग ही कर सकते हैं. इसके अलावा आवेदनकर्ता सरकारी, अर्ध सरकारी, पीएसयू या राज्य परिवहन उपक्रम में कार्यरत नहीं होना चाहिए. परिवहन विभाग के साथ कोई बकाया न हो. वहीं, बस रूट केवल परिवार से एक ही सदस्य को दिया जाएगा. आवेदनों की जांच संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा की जाएगी. इस दौरान अगर किसी रूट पर अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो इस स्थिति में रूट ड्रा ऑफ लॉट्स के जरिए किया जाएगा.

किस जिले में कितने रूट ?

हिमाचल परिवहन विभाग ने प्रदेशभर में 390 रूट पब्लिश किए हैं. इसमें कांगड़ा में 101, बद्दी-नालागढ़ में 9, कुल्लू में 20, सोलन में 7, शिमला में 68, रामपुर में 14, नाहन में 15, चंबा में 11, बिलासपुर में 19, हमीरपुर में 18, मंडी में 95 और ऊना के लिए 13 रूट पब्लिश किए गए हैं.

