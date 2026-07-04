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उत्तर प्रदेश के युवक की फरीदाबाद में हत्या, महिला को लेकर आरोपी और मृतक के बीच चल रहा था विवाद

फरीदाबाद में महिला के साथ कई माह से रह रहे युवक की हत्या कर गई. हत्या का आरोपी पूर्व में महिला के साथ रहता था.

Murder in Faridabad in love affair
उत्तर प्रदेश के युवक की फरीदाबाद में हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 4, 2026 at 4:51 PM IST

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Updated : July 4, 2026 at 5:39 PM IST

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फरीदाबादः स्थानीय राजीव कॉलोनी में युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. 30 जून की रात विनायकपुर, जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश निवासी विपिन यादव किराये के मकान की छत पर सो रहा था. इसी दौरान उसके सिर में गोली मार दी गई. गंभीर हालत में उसे दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां 2 जुलाई की रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इसके बाद पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में हत्या की धारा जोड़ दी. शिकायतकर्ता महिला आरोपी की पत्नी है. पति के विरोध के बाद भी कुछ समय से महिला विपिन यादव (मृतक) के साथ रह रही थी.

हत्या के लिए 6 हजार में खरीदे थे देसी कट्टा और कारतूसः एसीपी अमन यादव ने बताया कि "तकनीकी जांच और लगातार छापेमारी के बाद 3 जुलाई को आरोपी विजय 28 निवासी मैनपुरी और हाल निवासी इटावा को जेसीबी चौक के पास से गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है." पुलिस के अनुसार आरोपी ने वारदात में इस्तेमाल किया गया देसी कट्टा और दो कारतूस 6 हजार रुपये में खरीदे थे. हथियार की बरामदगी के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी है."

पत्नी के आशिक को पति ने मारी गोली (ETV Bharat)

आरोपी का साथ छोड़ महिला मृतक के साथ रह रही थीः जांच में सामने आया कि "शिकायतकर्ता महिला (आरोपी की पत्नी) पिछले 7-8 साल से आरोपी के साथ रह रही थी लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से उसका संपर्क विपिन यादव से हो गया था. महिला ने आरोपी के साथ गांव लौटने से इनकार कर दिया और फरीदाबाद में ही रहने लगी. इससे नाराज होकर आरोपी ने 30 जून की रात देसी कट्टे से छत पर सो रहे विपिन के सिर में गोली मार दी."

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Last Updated : July 4, 2026 at 5:39 PM IST

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