ETV Bharat / state

उत्तर प्रदेश के युवक की फरीदाबाद में हत्या, महिला को लेकर आरोपी और मृतक के बीच चल रहा था विवाद

फरीदाबादः स्थानीय राजीव कॉलोनी में युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. 30 जून की रात विनायकपुर, जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश निवासी विपिन यादव किराये के मकान की छत पर सो रहा था. इसी दौरान उसके सिर में गोली मार दी गई. गंभीर हालत में उसे दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां 2 जुलाई की रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इसके बाद पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में हत्या की धारा जोड़ दी. शिकायतकर्ता महिला आरोपी की पत्नी है. पति के विरोध के बाद भी कुछ समय से महिला विपिन यादव (मृतक) के साथ रह रही थी.

हत्या के लिए 6 हजार में खरीदे थे देसी कट्टा और कारतूसः एसीपी अमन यादव ने बताया कि "तकनीकी जांच और लगातार छापेमारी के बाद 3 जुलाई को आरोपी विजय 28 निवासी मैनपुरी और हाल निवासी इटावा को जेसीबी चौक के पास से गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है." पुलिस के अनुसार आरोपी ने वारदात में इस्तेमाल किया गया देसी कट्टा और दो कारतूस 6 हजार रुपये में खरीदे थे. हथियार की बरामदगी के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी है."