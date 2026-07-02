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हिमाचल में सीकर के युवक की दर्दनाक मौत: अटल टनल के पास SUV पुल की बेसमेंट में गिरी, सरिये आर-पार हुए

सीकर के पर्यटकों की एसयूवी अटलटनल के पास अनि​यंत्रित होकर दूसरे पुल पर जा गिरी. इस पुल के सरिये गाड़ी में आर पार हो गए.

youth from Sikar dies in Himachal
निर्माणााधीन पुल पर गिरी एसयूवी (ETV Bharat Sikar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 2, 2026 at 4:03 PM IST

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सीकर: हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले में अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे में सीकर जिले के एक युवक की मौत हो गई और दो लोग बुरी तरह से घायल हुए. धोद थाना अधिकारी अमर सिंह ने बताया कि शनिवार रात करीब नौ बजे पर्यटकों से भरी एक SUV कार अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के पास अचानक अनियंत्रित हो गई.

वह सड़क किनारे निर्माणाधीन दूसरे पुल की बेसमेंट में जा गिरी. हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. दूसरे पुल के सरिये गाड़ी के आर-पार निकल गए. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया. इस हादसे में धोद तहसील के मडोता गांव के 32 वर्षीय कैलाश कुमार पुत्र गोविंद राम की मौत हो गई. कैलाश अपने साथियों के साथ हिमाचल प्रदेश घूमने गए थे.

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हादसे में उनके साथ यात्रा कर रहे राजेंद्र पुत्र गोविंद राम, निवासी धोद तथा सिद्धार्थ सिंह शेखावत पुत्र भाबर सिंह, निवासी खाटूश्यामजी, सहित एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया. सभी घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है. हिमाचल प्रदेश के अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे में धोद थाना क्षेत्र के कैलाश कुमार की मौत की पुष्टि हुई है. हिमाचल प्रदेश की पुलिस से स्थानीय थाने को मिली जानकारी के अनुसार हादसा वाहन के अनियंत्रित होने से हुआ है. पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. स्थानीय प्रशासन ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की है.

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