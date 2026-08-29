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नेपाल घूमने गए सिद्धार्थनगर के युवक की नदी में डूबने से मौत

सिद्धार्थनगर : जनपद के इटवा कस्बा निवासी एक युवक की पड़ोसी देश नेपाल में नदी में डूबने से मौत हो गई है. वह शनिवार की सुबह परिजनों के साथ नेपाल घूमने गया था. नदी में स्नान के दौरान अचानक पानी के तेज धारा में आ जाने से बह गया. फिलहाल पुलिस ने युवक का शव बरामद कर लिया है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

जानकारी के अनुसार, सिद्धार्थनगर जिले के नगर पंचायत इटवा निवासी 35 वर्षीय प्रभात सोनी, रक्षाबंधन पर अपनी मां, छोटे भाई शिवा और अन्य परिजनों के साथ नेपाल घूमने गया था. शनिवार की सुबह वह तिनाउ नदी में नहा रहा था. उसी दौरान अचानक बाढ़ की तेज धारा में आने से बह गया. घटना की सूचना के आधार पर वहां की पुलिस ने युवक की तलाशी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. दोपहर तक युवक का शव बरामद कर लिया गया, उसके सिर पर चोट का निशान है. माना जा रहा है कि पत्थर से टकराने से चोट लगी होगी.