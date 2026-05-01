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श्रावस्ती के युवक की गुजरात में संदिग्ध हालात में मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

गिलौला थाना क्षेत्र के रामपुर त्रिभौवन गांव निवासी युवक राजकोट में लोहे की फैक्ट्री में काम करता था.

श्रावस्ती के युवक की गुजरात में मौत.
श्रावस्ती के युवक की गुजरात में मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 2:12 PM IST

2 Min Read
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श्रावस्ती : गिलौला थाना क्षेत्र के रामपुर त्रिभौवन गांव निवासी एक युवक की गुजरात के राजकोट में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. युवक वहां एक लोहे की फैक्ट्री में काम करता था. युवक की मौत की खबर मिलने पर परिवार में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है. हालांकि परिजन राजकोट से युवक का शव लेकर गांव पहुंच गए हैं.

बताया गया कि गिलौला थाना क्षेत्र के रामपुर त्रिभौवन गांव निवासी निसार का बेटा शाहबुद्दीन गुजरात में लोहे की फैक्ट्री में मजदूरी करने गया था. शाहबुद्दीन के साथ काम करने वाले सहकर्मियों ने बीते बुधवार को परिजनों को फोन पर सूचना दी थी. इसके बाद परिजन राजकोट पहुंचे और शव लेकर गुरुवार को गांव पहुंचे. शव देखते ही परिजन दहाड़ें मार कर रोने लगे. शाहबुद्दीन की मौत की खबर से पूरे गांव में शोक व्याप्त है.

बताया जा रहा कि शाहबुद्दी की शादी करीब दो वर्ष पहले ही हुई थी. उसके पीछे एक 12 माह का मासूम बच्चा है. शाहबुद्दीन पर ही परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी थी. उसकी आसामयिक मौत से परिवार पर आर्थिक संकट गहरा गया है. वहीं, परिजनों ने मौत को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई है. परिजन मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

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