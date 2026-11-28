ड्रोन दिलाएगा रोजगार, अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को ट्रेनिंग के साथ मिलेगा अनुदान, हरियाणा सरकार की खास योजना
Drone Entrepreneur Scheme for SC category: हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (HSFDC) की ओर से ड्रोन उद्यमी योजना शुरू की गई है.
Published : November 28, 2026 at 5:26 PM IST
फरीदाबाद: आज के समय में मॉर्डन टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल के बीच अब ड्रोन युवाओं के लिए नौकरियां और पार्ट टाइम कमाई और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सहयोग दे रहा है. खेती-किसानी, जमीन के सर्वेक्षण, निर्माण कार्यों और बिजली लाइनों के निरीक्षण जैसे क्षेत्रों में ड्रोन की उपयोगिता लगातार बढ़ रही है. इसी संभावनाओं को देखते हुए हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को ड्रोन तकनीक से जोड़ने की पहल की है. हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (HSFDC) की ओर से ड्रोन उद्यमी योजना शुरू की गई है. इसके तहत पात्र युवाओं को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण देने के साथ-साथ अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए नियमानुसार वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराने का प्रावधान है.
अनुसूचित जाति के युवाओं को लाभ: फरीदाबाद के उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के युवाओं को आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आत्मनिर्भर हरियाणा के संकल्प को आगे बढ़ाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है.
बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार देगी वित्तीय सहायता: ड्रोन उद्यमी योजना की खास बात ये है कि पात्र युवाओं को ड्रोन संचालन और तकनीकी कार्यों से संबंधित प्रशिक्षण के अवसर दिए जाएंगे. इसके साथ ही बिजनेस स्थापित करने के लिए योजना के निर्धारित नियमों के अनुसार ऋण, अनुदान और अन्य वित्तीय सहायता का प्रावधान है. वित्तीय सहायता की राशि, ऋण की शर्तें और अनुदान का लाभ संबंधित दिशा-निर्देशों और आवेदक की पात्रता के आधार पर निर्धारित होगा. इसलिए आवेदन करने से पहले निगम से योजना की मौजूदा शर्तों और उपलब्ध वित्तीय लाभों की जानकारी लेना जरूरी है.
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन: योजना का लाभ लेने के इच्छुक पात्र युवा हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की आधिकारिक वेबसाइट (https://hscfdc.org.in](https://hscfdc.org.in) पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन-
- सबसे पहले HSFDC की वेबसाइट पर जाएं
- वेबसाइट के मेन्यू में उपलब्ध पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें
- अपना परिवार पहचान पत्र (PPP) नंबर दर्ज करें
- परिवार के संबंधित सदस्य का चयन कर OTP के माध्यम से सत्यापन करें
- व्यक्तिगत जानकारी भरें आवेदन में नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, जाति एवं श्रेणी, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी या व्यावसायिक योग्यता और स्थायी पते से संबंधित जानकारी दर्ज करें.
- मांगी गई जानकारी भरने के बाद मोबाइल सत्यापन और कैप्चा प्रक्रिया पूरी करें
- पोर्टल पर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार आवेदन आगे बढ़ाएं
युवाओं के लिए स्वरोजगार का नया रास्ता: ड्रोन उद्यमी योजना के जरिए हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति के युवाओं को पारंपरिक रोजगार के विकल्पों से आगे बढ़कर तकनीक आधारित व्यवसाय से जोड़ने की कोशिश कर रही है. कृषि, सर्वेक्षण, निर्माण और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में ड्रोन सेवाओं का विस्तार युवाओं के लिए नए अवसर पैदा कर सकता है.
अगर युवा जरूरी प्रशिक्षण प्राप्त कर तकनीकी दक्षता विकसित करते हैं और बाजार की मांग के अनुसार अपनी सेवाएं शुरू करते हैं, तो वे न केवल अपना रोजगार स्थापित कर सकेंगे, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं. ऐसे में ये योजना अनुसूचित जाति के युवाओं को आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में उद्यमी बनाने की दिशा में अहम साबित हो सकती है.
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