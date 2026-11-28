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ड्रोन दिलाएगा रोजगार, अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को ट्रेनिंग के साथ मिलेगा अनुदान, हरियाणा सरकार की खास योजना

सरकार की ये स्कीम युवाओं को बना देगी मालामाल ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: आज के समय में मॉर्डन टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल के बीच अब ड्रोन युवाओं के लिए नौकरियां और पार्ट टाइम कमाई और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सहयोग दे रहा है. खेती-किसानी, जमीन के सर्वेक्षण, निर्माण कार्यों और बिजली लाइनों के निरीक्षण जैसे क्षेत्रों में ड्रोन की उपयोगिता लगातार बढ़ रही है. इसी संभावनाओं को देखते हुए हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को ड्रोन तकनीक से जोड़ने की पहल की है. हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (HSFDC) की ओर से ड्रोन उद्यमी योजना शुरू की गई है. इसके तहत पात्र युवाओं को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण देने के साथ-साथ अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए नियमानुसार वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराने का प्रावधान है.

अनुसूचित जाति के युवाओं को लाभ: फरीदाबाद के उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के युवाओं को आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आत्मनिर्भर हरियाणा के संकल्प को आगे बढ़ाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है.