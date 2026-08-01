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यूक्रेन पर रूस के हमले में प्रयागराज का युवक लापता, पूर्व सैनिक पिता ने पीएम से मांगी मदद, रोते हुए मां बोली- मेरे बेटे को ले आइए

नीबी कला गांव के रहने वाले रामचंद्र दुबे (23) करीब 9 महीने पहले 25 सितंबर 2025 को Dwelloship मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से जहाज पर बतौर क्रू मेंबर शामिल हुए थे. बेटे के लापता होने से परिवार सदमे में है. परिवार यही उम्मीद लगाए बैठा है कि कहीं से कोई अच्छी खबर आ जाए कि उनका बेटा सलामत है.

प्रयागराज : रूस-यूक्रेन के बीच जंग में प्रयागराज का एक युवक लापता हो गया है. रामचंद्र मर्चेंट नेवी में बतौर क्रू मेंबर तैनात थे और ओडेसा बंदरगाह से ग्रीस की ओर जा रहे जहाज पर सवार थे. 25 जुलाई को काला सागर में जहाज पर तीन रूसी ड्रोन से हमला हुआ था. हमले के वक्त रामचंद्र डेक पर काम कर रहे थे और जान बचाने के लिए वह अपने एक साथी (बरेली निवासी दीपक कुमार गुप्ता) के साथ समुद्र में कूद गए, जिसके बाद से दोनों लापता हैं.

बेटे की सलामती के लिए परिजन प्रार्थना कर रहे हैं. सेना से रिटायर रामचंद्र के पिता रमेश चंद्र दुबे बेटे की सुरक्षित वापसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह से गुहार लगा रहे हैं. उन्होंने कहा, 24 जुलाई की रात आखिरी बार बेटे से बात हुई थी. उसके बाद से कोई संपर्क नहीं हो पाया है. मैंने जीवनभर देश की सेवा की है, इसलिए पूरा भरोसा है कि सरकार बेटे को खोजने के लिए हर संभव प्रयास करेगी. रामचंद्र की मां ने रोते हुए कहा, सरकार बस मेरे बेटे को वापस ला दे.

रामचंद्र की बहन मीनाक्षी ने बताया, 24 जुलाई को भाई से वीडियो कॉल पर बात हुई थी. उस समय रामचंद्र ने सब कुछ सामान्य होने और जहाज पर गेहूं व मक्का लोड होकर ओडेसा पोर्ट से ग्रीस के लिए निकलने की बात कही थी. 26 जुलाई को छोटी बहन सोनाली के पास कंपनी से पहली बार घटना की सूचना दी गई. मीनाक्षी का आरोप है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी शिपिंग कंपनी परिजनों को सही और सटीक जानकारी नहीं दे रही है. सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर लगातार अलग-अलग बातें बताई जा रही हैं, जबकि कई दिन बीत जाने के बाद भी रामचंद्र और उनके साथी का कोई सुराग नहीं मिला है.

रामचंद्र के पिता रमेश चंद्र दुबे और माता कल्पना दुबे का रो-रोकर बुरा हाल है. पिता रमेश चंद्र दुबे ने बताया कि विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावास और स्थानीय सांसदों (प्रवीण पटेल और मनोज तिवारी) से मिलकर व ईमेल भेजकर मदद की अपील की है. परिवार को पूरा यकीन है कि रामचंद्र सुरक्षित हैं और अगर बंदरगाह के पास प्रभावी ढंग से सर्च ऑपरेशन चलाया जाए, तो उन्हें खोजा जा सकता है. परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मामले में व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर लापता नाविकों को सकुशल स्वदेश लाने की मांग की है.

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