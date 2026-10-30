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उज्जैन महाकाल का मुकुट बनाने वाले तिलक की आदि कैलाश में मौत

मृतक तिलक शर्मा (फाइल फोटो) ( Photo-ETV Bharat )

पिथौरागढ: उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में आदि कैलाश यात्रा पर आए मध्य प्रदेश के एक युवक की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. युवक को यात्रा के दौरान अचानक सांस लेने में परेशानी होने लगी. उसे उपचार के लिए गुंजी स्थित अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकीय उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया. घटना के बाद यात्रा पर आए अन्य साथियों में शोक की लहर है. मृतक युवक इंदौर के प्रसिद्ध सराफा बाजार में दुकान चलाता था और उज्जैन के महाकाल मंदिर के लिए चांदी के मुकुट व श्रृंगार सामग्री तैयार करने का काम करता था.

मृतक की पहचान तिलक शर्मा (27 वर्षीय) पुत्र मनोज शर्मा, निवासी 24 शटर गली, नगर निगम रोड के निकट, इंदौर, मध्य प्रदेश के रूप में हुई है. बताया गया कि तिलक शर्मा अपने दोस्तों के साथ आदि कैलाश की यात्रा पर आया था. यात्रा के दौरान आदि कैलाश क्षेत्र में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी. साथियों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसे तत्काल गुंजी अस्पताल पहुंचाया, यहां चिकित्सकों ने उसका उपचार किया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. इसके बाद मृतक का शव धारचूला लाया गया, जहां उसे राजकीय चिकित्सालय में रखा गया है. पुलिस के अनुसार मृतक के शव का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कराई जाएगी. इसके बाद शव अंतिम सुपुर्दगी के लिए परिजनों को सौंप दिया जाएगा.