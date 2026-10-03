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जन्मदिन की खुशियां मातम में बदलीं, करनाल में 20 साल के क्रिश की चाकुओं से गोदकर हत्या

करनाल : हरियाणा के करनाल में जन्मदिन की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब 20 वर्षीय युवक क्रिश की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई. क्रिश 2 अक्टूबर को अपना जन्मदिन मनाने के लिए शाम करीब 7 बजे घर से निकला था. उसने मां से वादा किया था कि दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाकर जल्द वापस लौट आएगा, लेकिन परिवार को क्या पता था कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा.

‘मेरे बेटे की किसी से दुश्मनी नहीं थी’ : मां सुनीता ने बताया कि उनके बेटे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी. उन्होंने भावुक होकर कहा कि जिस बेटे को जन्मदिन की खुशियों के साथ घर लौटना था, आज उसका शव पोस्टमार्टम हाउस में पड़ा है. मां ने साफ कहा कि जब तक बेटे को न्याय नहीं मिलता, वह शव यहां से नहीं लेकर जाएंगी.

मां की आंखों के सामने टूट गया परिवार : पोस्टमार्टम हाउस के बाहर बेटे के शव का इंतजार करती मां सुनीता का रो-रोकर बुरा हाल है. मां ने बताया कि क्रिश 2 हजार रुपये लेकर शाम करीब 7 बजे जन्मदिन मनाने निकला था. उन्होंने बेटे को घर पर ही जन्मदिन मनाने के लिए कहा था, लेकिन क्रिश दोस्तों के साथ बाहर जाने की जिद पर अड़ा रहा. रात करीब 12 बजे मां ने फोन किया तो क्रिश ने कहा था कि वह थोड़ी देर में घर पहुंच रहा है. इसके बाद परिवार को उसकी मौत की खबर मिली.

दोस्तों के विवाद के बीच क्रिश को बनाया निशाना : देर रात करनाल की शिव कॉलोनी के समीप गोल चौक के पास ये वारदात हुई. पुलिस के मुताबिक क्रिश अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था. इसी दौरान रास्ते में दो गुटों के बीच विवाद हो गया. आरोप है कि विवाद के दौरान क्रिश पर चाकू से हमला कर दिया गया. गंभीर रूप से घायल क्रिश को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मां की क्रिश से फोन पर बात हुई थी : क्रिश के बड़े भाई कर्ण ने बताया कि रात करीब 12 बजे उसकी मां की क्रिश से फोन पर बात हुई थी. क्रिश ने कहा था कि वह थोड़ी देर में घर वापस आ रहा है. करीब डेढ़ बजे भाई ने जब फोन किया तो उसे बताया गया कि क्रिश को चोट लगी है और अस्पताल पहुंचने के लिए कहा गया. अस्पताल पहुंचने पर पुलिस से पता चला कि क्रिश की मौत हो चुकी है. दोस्तों से पूछताछ में सामने आया कि रास्ते में शिव कॉलोनी के कुछ लड़कों ने क्रिश और उसके साथियों को घेर लिया था.

मौके पर मौजूद लोग (ETV Bharat)

पढ़ाई के साथ रिपेयरिंग का काम सीख रहा था क्रिश : क्रिश के पिता भोला ने बताया कि उनका बेटा 20 साल का था और ओपन से 11वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा था. पढ़ाई के साथ-साथ वह रिपेयरिंग का काम भी सीख रहा था. पिता का कहना है कि उनके बेटे का किसी से कोई झगड़ा या दुश्मनी नहीं थी. 2 अक्टूबर को उसका जन्मदिन था और वह छुट्टी होने के कारण दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने बाहर गया था.

20 साल के क्रिश की हत्या (ETV Bharat)

‘सोचा नहीं था कि बेटा वापस नहीं आएगा’ : पिता ने बताया कि परिवार ने क्रिश को घर पर ही जन्मदिन मनाने के लिए कहा था, लेकिन वह दोस्तों के साथ बाहर चला गया. परिवार को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह अब कभी वापस नहीं आएगा. परिजनों के मुताबिक दोस्तों के विवाद में क्रिश बीच-बचाव कर रहा था, इसी दौरान दूसरे पक्ष के युवकों ने उसे निशाना बना लिया.

पुलिस ने चार आरोपियों को हिरासत में लिया : रामनगर थाना प्रभारी दीपचंद ने बताया कि पुलिस को देर शाम सूचना मिली थी कि एक युवक को चाकू मारा गया है और उसे अस्पताल ले जाया गया है. पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल में जांच की, जहां डॉक्टरों ने क्रिश को मृत घोषित कर दिया. पुलिस के मुताबिक क्रिश अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, जबकि दूसरे ग्रुप के युवक भी अलग जगह पार्टी कर रहे थे. रास्ते में दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद क्रिश पर चाकू से हमला किया गया.

हत्या का मामला दर्ज : थाना प्रभारी के अनुसार इस मामले में चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. परिजनों की शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि वारदात में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है और जल्द उन्हें काबू किया जाएगा. हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं.

दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई : क्रिश की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. परिजनों ने पुलिस और प्रशासन से मांग की है कि जिन लोगों ने उनके बेटे की हत्या की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए. जिस घर में जन्मदिन की खुशियां मनाने की तैयारी थी, वहां अब बेटे की मौत का मातम है.

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