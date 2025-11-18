ETV Bharat / state

दुल्हन को ही दहेज मानकर झज्जर के युवा ने पेश की अनूठी मिसाल, 1 रुपया के शगुन पर की सगाई

Unique Marriage In Haryana: झज्जर के सुलोधा गांव में एक पुलिसकर्मी ने शगुन के रूप में सिर्फ 1 रुपया लेकर अनूठी मिसाल पेश की है.

UNIQUE MARRIAGE IN JHAJJAR
शगुन के रूप में सिर्फ 1 रुपया लिया (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 18, 2025 at 4:29 PM IST

|

Updated : November 18, 2025 at 5:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

झज्जर: हरियाणा का झज्जर जिला लगातार सामाजिक बदलाव की मिसाल बनता जा रहा है. इसका ताजा उदाहरण सुलोधा गांव है, जहां हरियाणा पुलिस में तैनात सिपाही पंकज यादव ने दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए मिसाल पेश करते हुए मजबूत संदेश दिया. दुल्हन को दहेज मानते हुए 1 रुपया शगुन पर सगाई की.

अनूठी पहल-दुल्हन ही दहेज हैः पंकज ने कहा कि "दुल्हन ही दहेज है. इसलिए सगाई के मौके पर मेरे परिवार ने सिर्फ 1 रुपया शगुन के रूप में स्वीकार किया." गांव में इस सामाजिक कदम की जोरदार चर्चा है और लोग पंकज यादव और उनके परिवार की इस सोच की सराहना कर रहे हैं.

दुल्हन ही दहेज है (Etv Bharat)

आज रेवाड़ी में होगी शादीः पंकज यादव की बारात 18 नवंबर को रेवाड़ी जाएगी, जहां उनकी शादी सम्पन्न होगी. रेवाड़ी के उस्मानपुर निवासी विक्रम यादव, अपनी बेटी तमन्ना यादव का रिश्ता लेकर सुलोधा पहुंचे थे. परंपरा के अनुसार वे कैश और गहनों का भारी-भरकम शगुन लेकर पहुंचे थे. लेकिन पंकज यादव के दादा कैप्टन अमीर सिंह और पिता धर्मवीर यादव ने दहेज का सामान वापस करते हुए साफ शब्दों में कहा कि "शादी दो परिवारों का मिलन है, सौदेबाजी नहीं.” वर पक्ष ने वधू पक्ष से सिर्फ एक रुपया शगुन लेकर सामाजिक बराबरी का संदेश दिया.

गांव में खुशी का माहौलः इस पहल ने पूरे इलाके में सकारात्मक चर्चा छेड़ दी है. ग्रामीण पंकज यादव के साहस और सोच की तारीफ कर रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसे उदाहरण बढ़ें तो दहेज प्रथा समाज से पूरी तरह खत्म हो सकती है.

छोटी सामाजिक पहल से शुरू होता है बदलावः पंकज यादव की इस जिम्मेदार और प्रेरणादायक पहल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि बदलाव सिर्फ कानून से नहीं, बल्कि छोटी-छोटी सामाजिक पहल से शुरू होता है.

ये भी पढ़ें-

दूल्हा दुल्हन ने ऐसा क्या किया ? पूरे हरियाणा में हो गए इनकी शादी के चर्चे

अंबाला में अनूठी शादी की चर्चा, 3 फीट 8 इंच का दूल्हा और 3 फीट 6 इंच की दुल्हन ने लिए फेरे

भिवानी में हुई अनूठी शादी, दहेज की जगह दिया गया डस्टबिन, लोग रह गए हैरान

Last Updated : November 18, 2025 at 5:06 PM IST

TAGGED:

1 RUPEE SHAGUN AS DOWRY IN JHAJJAR
UNIQUE MARRIAGE IN HARYANA
दुल्हन ही दहेज है
दहेज बिना शादी
UNIQUE MARRIAGE IN JHAJJAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिसार में गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा के साथ मिल रहा फ्री खाना, "भीख नहीं किताब दो" संस्था की यूनिक पहल

चंडीगढ़ कार्निवल 2025 में चमकी विरासत, विंटेज कारों ने लूटी महफिल

भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल की नई उपलब्धि, विकसित की छिलका रहित जौं की नई किस्म, औषधीय गुणों से भरपूर

आर्टिफिशियल फ्लावर ने बदली किस्मत, 5000 रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज 15 लाख का सालाना टर्नओवर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.