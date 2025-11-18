ETV Bharat / state

दुल्हन को ही दहेज मानकर झज्जर के युवा ने पेश की अनूठी मिसाल, 1 रुपया के शगुन पर की सगाई

अनूठी पहल-दुल्हन ही दहेज हैः पंकज ने कहा कि "दुल्हन ही दहेज है. इसलिए सगाई के मौके पर मेरे परिवार ने सिर्फ 1 रुपया शगुन के रूप में स्वीकार किया." गांव में इस सामाजिक कदम की जोरदार चर्चा है और लोग पंकज यादव और उनके परिवार की इस सोच की सराहना कर रहे हैं.

झज्जर: हरियाणा का झज्जर जिला लगातार सामाजिक बदलाव की मिसाल बनता जा रहा है. इसका ताजा उदाहरण सुलोधा गांव है, जहां हरियाणा पुलिस में तैनात सिपाही पंकज यादव ने दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए मिसाल पेश करते हुए मजबूत संदेश दिया. दुल्हन को दहेज मानते हुए 1 रुपया शगुन पर सगाई की.

आज रेवाड़ी में होगी शादीः पंकज यादव की बारात 18 नवंबर को रेवाड़ी जाएगी, जहां उनकी शादी सम्पन्न होगी. रेवाड़ी के उस्मानपुर निवासी विक्रम यादव, अपनी बेटी तमन्ना यादव का रिश्ता लेकर सुलोधा पहुंचे थे. परंपरा के अनुसार वे कैश और गहनों का भारी-भरकम शगुन लेकर पहुंचे थे. लेकिन पंकज यादव के दादा कैप्टन अमीर सिंह और पिता धर्मवीर यादव ने दहेज का सामान वापस करते हुए साफ शब्दों में कहा कि "शादी दो परिवारों का मिलन है, सौदेबाजी नहीं.” वर पक्ष ने वधू पक्ष से सिर्फ एक रुपया शगुन लेकर सामाजिक बराबरी का संदेश दिया.

गांव में खुशी का माहौलः इस पहल ने पूरे इलाके में सकारात्मक चर्चा छेड़ दी है. ग्रामीण पंकज यादव के साहस और सोच की तारीफ कर रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसे उदाहरण बढ़ें तो दहेज प्रथा समाज से पूरी तरह खत्म हो सकती है.

छोटी सामाजिक पहल से शुरू होता है बदलावः पंकज यादव की इस जिम्मेदार और प्रेरणादायक पहल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि बदलाव सिर्फ कानून से नहीं, बल्कि छोटी-छोटी सामाजिक पहल से शुरू होता है.