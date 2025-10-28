ETV Bharat / state

हिमालय की चोटी पर जशपुर के युवाओं ने लहराया तिरंगा झंडा, 5350 मीटर की ऊंचाई पर की ट्रैकिंग

सीएम विष्णु देव साय ने टीम के युवाओं को सम्मानित किया.

author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 28, 2025 at 1:41 PM IST

4 Min Read
जशपुर: सरगुजा संभाग का जशपुर जिला खेल और खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है. सीएम विष्णु देव साय भी जशपुर जिले से ही आते हैं. जशपुर के युवाओं ने हाल ही में हिमालय पर्वत की ऊंचाइयों पर भारतीय तिरंगा लहराया है. जशपुर के युवाओं की टोली ने हिमालय पर्वत की 5350 मीटर की ऊंचाई पर ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग और आइस क्लॉबिंग कर जशपुर जिले का नाम रोशन किया. टीम में शामिल युवाओं की प्रतिभा का सम्मान खुद सीएम विष्णु देव साय ने किया. सीएम साय ने युवाओं के साहस और जज्बे की सराहना की.

जशपुर के युवाओं ने हिमालय पर लहराया तिरंगा: दरअसल, हिमाचल प्रदेश में आयोजित ट्राइबल अल्पाइन एक्सपीडिशन हिमालय 2025 में जिले के पर्वतारोहियों ने दुहांगन वैली की कठिन चोटियों को पार करते हुए 5350 मीटर की ऊंचाई तक सफल चढ़ाई की. इस अद्भुत उपलब्धि ने न केवल जशपुर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है. सीएम विष्णु देव साय ने खुद जशपुर के पर्वतारोहियों को अपने हाथों से सम्मानित किया.

5350 मीटर की ऊंचाई पर की ट्रैकिंग (ETV Bharat)



रॉक क्लाइंबिंग और आइस क्लाइंबिंग में दिखाई प्रतिभा: हिमाचल प्रदेश में आयोजित इस अभियान के दौरान दल के सदस्यों ने ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग और आइस क्लाइंबिंग जैसी चुनौतीपूर्ण गतिविधियों में अपनी दक्षता और साहस का शानदार प्रदर्शन किया. यह दल जिला प्रशासन जशपुर के सहयोग से सितम्बर माह में पर्वतारोहण के लिए रवाना हुआ था. टीम का नेतृत्व स्वप्निल राचिलवाल ने किया, जबकि दल के अन्य सदस्य रवि कुमार सिंह, रूसनाथ भगत, तेजल भगत, सचिन कुजूर और प्रतीक नायक रहे.

बगिया में सीएम ने किया सम्मानित: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को सीएम कैंप कार्यालय बगिया में इन पर्वतारोहियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया. सीएम ने युवाओं के साहस और संकल्प की सराहना की. मुख्यमंत्री ने कहा कि जशपुर के युवाओं ने यह साबित किया है कि दृढ़ इच्छाशक्ति, लगन और आत्मविश्वास से हर ऊंचाई को हासिल किया जा सकता है. सीएम ने कहा कि आप इससे भी बड़ी सफलता हासिल करें ऐसी हम सभी की आशा है.

इस उपलब्धि से जिले के आदिवासी युवा एडवेंचर स्पोर्ट्स के प्रति जागरूक होंगे और भविष्य में साहसिक खेलों में भागीदारी के लिए प्रेरित होंगे: विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री

ट्राइबल अल्पाइन एक्सपीडिशन हिमालय 2025 का आयोजन: पर्वतारोही दल के सदस्यों ने हिमालय अभियान से लौटने के बाद अपने अनुभव साझा किए. युवाओं ने बताया कि शासन के सहयोग से जशपुर जैसे वनांचल क्षेत्र के युवाओं को हिमालय जैसी ऊंचाइयों तक पहुंचने और वहां ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, आइस क्लाइंबिंग जैसी गतिविधियों में भागीदारी करने का अवसर मिला. युवाओं ने कहा, यह अनुभव जीवनभर प्रेरणा देता रहेगा और जिले के अन्य युवाओं को भी एडवेंचर स्पोर्ट्स की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएगा. दल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शासन और प्रशासन के सहयोग तथा प्रोत्साहन से ही वे इस ऐतिहासिक उपलब्धि को प्राप्त कर सके.

जशपुर के पर्वतारोहियों ने दिखाया दम: जनजातीय हिमालय पर्वतारोहण अभियान 2025 की शुरुआत एक स्थानीय प्रशिक्षण पहल के रूप में हुई थी, जो सामूहिक सहयोग, विश्वास और जशपुर प्रशासन के समर्थन से एक सशक्त अभियान के रूप में विकसित हुई. इस पहल ने युवाओं में आत्मविश्वास, साहस और रोमांच की भावना को नई उड़ान दी है. यह पर्वतारोहण अभियान सिर्फ कुछ युवाओं की यात्रा नहीं, बल्कि पूरे जशपुर जिले की सामूहिक उपलब्धि है.

TAGGED:

JASHPUR
HOISTED TRICOLOR FLAG
HIMALAYAN PEAK
ROCK CLIMBING AND ICE CLIMBING
AMAZING MOUNTAINEERS OF JASHPUR

