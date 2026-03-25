पाक आतंकी शहजाद से चैट में लिखा-भाई कॉन्टेक्ट करो, मुझे जरूरी काम है...गिरफ्तार
हनुमानगढ़ पुलिस ने आतंकी भट्टी से संपर्क के प्रयास के आरोप में हनुमानगढ़ के आरोपी को गिरफ्तार कर देशद्रोह की धारा में मुकदमा दर्ज किया.
Published : March 25, 2026 at 1:22 PM IST
हनुमानगढ़: हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी से संपर्क करने के प्रयास के आरोपी एक जने को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आतंकी शहजाद एवं युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया. आरोपी की पहचान टाउन थाना क्षेत्र के किशनपुरा दिखनादा गांव निवासी जसवंत कुमार उर्फ सोनू कुम्हार के रूप में हुईं. उस पर देशद्रोह की धारा में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई.
टाउन थानाधिकारी अशोक कुमार बिश्नोई ने बताया कि जसवंत कुमार उर्फ सोनू ने अपनी इन्स्टाग्राम आईडी से पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी की आईडी पर दो बार सम्पर्क किया. दोनों बार चैट कर उसे अपने मोबाइल नंबर भेजे. सोनू ने इस चैट में लिखा कि भाई कॉन्टेक्ट करो, मुझे जरूरी काम है. सोनू ने भट्टी की ओर से सोशल मीडिया पर हथियारों का वीडियो भी शेयर किया था.मामले की जांच सब इंस्पेक्टर मोहर सिंह को सौंपी है.
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इसलिए थी सोशल मीडिया पर नजर: पाक आतंकी शहजाद भट्टी का हाल में विस्फोटक आईईडी के साथ अंबाला में पकड़े गए आतंकियों से कनेक्शन सामने आया था. आतंकियों से पूछताछ में सामने आया था कि पकड़ी गईं आईईडी पांच दिन तक हनुमानगढ़ में छुपाई थी, तब से हनुमानगढ़ पुलिस और अन्य एजेंसियां आतंकियों के सोशल मीडिया अकाउंट पर लगातार नजर रखे है.
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