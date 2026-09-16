आगरा निवासी युवक की करनाल में चाकुओं से गोदकर हत्या, लूटपाट के एंगल पर भी जांच रही है पुलिस
करनाल में चाकुओं से गोदकर युवक की हत्या कर दी गई है. मृतक आगरा का निवासी था.
Published : September 16, 2026 at 7:59 PM IST
करनाल: हरियाणा के करनाल में मंगलवार देर रात एक युवक की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है. मृतक की पहचान आगरा के रहने वाले कालीचरण के रूप में हुई है. कालीचरण अपने गांव बड़ौदा, जिला आगरा से ट्रेन के जरिए करनाल पहुंचा था. लेकिन घर पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई.
ज्वेल्स होटल के पास सड़क किनारे पड़ा मिला शवः थाना प्रभारी विक्रांत ने बताया कि "कालीचरण का शव ज्वेल्स होटल के नजदीक आईटीआई की ओर जाने वाले रास्ते पर सड़क किनारे खून से लथपथ हालत में मिला. शरीर पर धारदार हथियार से किए गए हमले के कई निशान बताए जा रहे हैं, शव मिलने की सूचना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया."
पुलिस का दावा-हर एंगल से जांच जारीः थाना प्रभारी विक्रांत ने बताया कि "मृतक के शरीर पर कट के निशान मिले हैं. उसकी पहचान कालीचरण के रूप में हुई है और वह आगरा का रहने वाला था. हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और CCTV समेत सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है."
मौके पर पहुंची पुलिस, FSL ने जुटाए साक्ष्यः घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस और CIA-2 की टीमें मौके पर पहुंचीं. पुलिस ने घटनास्थल को अपने कब्जे में लेकर एफएसएल टीम को बुलाया. टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए. पुलिस अब हत्या से जुड़े हर पहलू को खंगाल रही है.
10 साल से करनाल में पेठा बनाने का करता था कामः कालीचरण पिछले करीब 10 वर्षों से करनाल में रहकर पेठा बनाने का काम करता था. वह गोवर्धन पेठा भंडार पर काम करता था. कालीचरण के तीन भाई भी करनाल में ही रहते हैं. मृतक अपने पीछे पत्नी और तीन बच्चों समेत परिवार को छोड़ गया है.
लूटपाट के बाद हत्या का भी शकः शुरुआती जांच में पुलिस लूटपाट के बाद हत्या किए जाने के एंगल को भी जांच रही है. हालांकि हत्या की असली वजह क्या रही और वारदात को किसने अंजाम दिया, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है. पुलिस सभी संभावित कारणों को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ा रही है.
CCTV फुटेज से खुलेगा हत्या का राज? पुलिस घटनास्थल और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. देर रात कालीचरण किस रास्ते से आया, उसके साथ कौन था और वारदात से पहले उसकी किन लोगों से मुलाकात हुई. इन तमाम सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं.
पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, परिवार में पसरा मातमः पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. उधर, कालीचरण की हत्या की खबर से परिवार में मातम पसरा हुआ है. तीन बच्चों के सिर से पिता का साया उठ जाने के बाद परिवार सदमे में है.