कुरुक्षेत्र के लाडवा में मंदिर के पास रातभर खड़ी रही कार, सुबह ड्राइवर सीट पर मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस
लाडवा में मंदिर के पास बंद कार से युवक का शव मिला. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
Published : September 9, 2026 at 5:05 PM IST
कुरुक्षेत्र: जिले के लाडवा में इंद्री मार्ग स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के पास खड़ी एक कार से युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान करनाल जिले के गांव अंशुमाजरा निवासी रमन कुमार के रूप में हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.
रिश्तेदारी से लौट रहे थे रमन: मृतक के परिजनों की मानें तो रमन कुमार बीती रात लाडवा के बदरपुर गांव में अपनी रिश्तेदारी में आए थे. देर रात वह कार से अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान उनकी कार इंद्री मार्ग पर प्राचीन हनुमान मंदिर के पास सड़क किनारे खड़ी रह गई. रात के अंधेरे में किसी का इस कार की ओर ध्यान नहीं गया. सुबह आसपास के दुकानदार अपनी दुकानें खोलने पहुंचे तो उन्होंने कार को काफी देर से उसी स्थान पर खड़ा देखा. कार में कोई हलचल नजर नहीं आने पर उन्हें अनहोनी की आशंका हुई. जब लोगों ने पास जाकर देखा तो रमन कुमार ड्राइवर सीट पर स्टीयरिंग व्हील के ऊपर बेसुध पड़े हुए थे.
डायल 112 पर दी गई पुलिस को सूचना: दुकानदारों ने तुरंत डायल 112 के माध्यम से पुलिस को घटना की सूचना दी. सूचना मिलते ही लाडवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. कार के दरवाजे अंदर से बंद थे, जिसके कारण पुलिस को युवक तक पहुंचने के लिए कार का पिछला शीशा तोड़ना पड़ा.
तब तक हो चुकी थी युवक की मौत: पुलिसकर्मियों ने युवक को कार से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. प्रारंभिक जांच में मृतक के शरीर पर किसी तरह की गंभीर चोट या हाथापाई के निशान नहीं मिले हैं. पुलिस ने कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर मृतक के परिजनों को सूचना दी.
CCTV फुटेज से जुड़ेगी जांच की कड़ी: इस बारे में जांच अधिकारी सतबीर ने बताया कि, "मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा. फिलहाल आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि कार के वहां पहुंचने के समय और किसी अन्य व्यक्ति की मौजूदगी की जांच की जा सके. शव को पोस्टमार्टम के लिए कुरुक्षेत्र के LNJP अस्पताल भेज दिया गया है."
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