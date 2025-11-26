ETV Bharat / state

राजसमंद में युवक का संदिग्ध अवस्था में मिला शव, बजता रहा फोन

राजसमंद : जिले के देवगढ़ शहर में बुधवार सुबह क्रय-विक्रय सहकारी समिति के पास स्थित खाली भूखंड में एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. सुबह टहलने गए लोगों ने युवक का शव देखा. उसके जेब में रखे मोबाइल की घंटी लगातार बज रही थी. लोगों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया.

देवगढ़ थाना प्रभारी संगीता बंजारा ने बताया कि रातड़िया का चौड़ा, कच्ची बस्ती देवगढ़ निवासी 35 वर्षीय बाबूनाथ पुत्र जवान नाथ का शव देवगढ़ शहर में मिला. पुलिस थाने से महज 100 कदम की दूरी पर यह घटना हुई. सूचना मिलते ही मय पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. शव खाली भूखंड में खड़ी पट्‌टी से लटका हुआ था, लेकिन पैर जमीन पर टच थे. लटकने जैसी स्थिति नहीं थी. पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला कि युवक पहले भी दो बार आत्महत्या का प्रयास कर चुका है. बाबूनाथ के चाचा की 8 दिन ही मौत हुई थी. युवक मानसिक रूप से भी कमजोर बताया जा रहा है. हालांकि पुलिस की जांच जारी है.