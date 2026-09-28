ETV Bharat / state

करनाल के अस्पताल से डेड बॉडी लेकर भागा युवक, बोला- "मेरा दोस्त ज़िंदा है, दूसरे डॉक्टर को दिखाऊंगा"

करनाल के अस्पताल से डेड बॉडी लेकर भागा युवक ( ETV Bharat )

करनाल : हरियाणा के करनाल के घरौंडा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें सर्विस रोड पर रोडवेज बस-बाइक की जोरदार भिड़ंत हुई और बाइक सवार युवक की मौत हो गई. युवक के साथी ने हादसे के बाद अस्पताल में हंगामा किया और अपने मृत साथी को लेकर स्ट्रेचर समेत अस्पताल से बाहर की ओर भागने लगा. युवक कह रहा था कि "मेरा साथी जिंदा है, इसे दूसरे अस्पताल में दिखाऊंगा".