ETV Bharat / state

करनाल के अस्पताल से डेड बॉडी लेकर भागा युवक, बोला- "मेरा दोस्त ज़िंदा है, दूसरे डॉक्टर को दिखाऊंगा"

हरियाणा के करनाल में सड़क हादसे में मौत के बाद दोस्त के शव को लेकर युवक ने अस्पताल से भागने की कोशिश की.

Youth flees hospital with friend body after fatal collision with a roadways bus in Karnal
करनाल के अस्पताल से डेड बॉडी लेकर भागा युवक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 28, 2026 at 8:53 PM IST

|

Updated : September 28, 2026 at 9:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

करनाल : हरियाणा के करनाल के घरौंडा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें सर्विस रोड पर रोडवेज बस-बाइक की जोरदार भिड़ंत हुई और बाइक सवार युवक की मौत हो गई. युवक के साथी ने हादसे के बाद अस्पताल में हंगामा किया और अपने मृत साथी को लेकर स्ट्रेचर समेत अस्पताल से बाहर की ओर भागने लगा. युवक कह रहा था कि "मेरा साथी जिंदा है, इसे दूसरे अस्पताल में दिखाऊंगा".

अस्पताल पहुंचते ही एक युवक ने तोड़ा दम : करनाल के घरौंडा में हाईवे पर हुए हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस दोनों घायलों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लेकर पहुंची. यहां डॉक्टरों ने रोहित नाम के युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसके साथी कर्ण का उपचार किया जा रहा था.

करनाल के अस्पताल से डेड बॉडी लेकर भागा युवक (ETV Bharat)

साथी की मौत की खबर सुनते ही कर्ण ने मचाया हंगामा : रोहित की मौत की खबर मिलते ही उसका साथी कर्ण अचानक बेकाबू हो गया. अस्पताल में उसने जमकर हंगामा किया और अपने मृत साथी को लेकर स्ट्रेचर समेत अस्पताल से बाहर की ओर भागने लगा. अचानक हुए इस घटनाक्रम से अस्पताल में मौजूद लोगों और कर्मचारियों में भी हड़कंप मच गया.

Youth flees hospital with friend body after fatal collision with a roadways bus in Karnal
युवक को समझाने की कोशिश करते लोग (ETV Bharat)

सड़क तक पहुंच गया युवक : कर्ण स्ट्रेचर पर रखे रोहित के शव को लेकर अस्पताल से बाहर सड़क तक पहुंच गया. वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह युवक को पकड़ लिया. युवक ने शोर मचाया कि मेरा साथी जिंदा है, मैं इसे दूसरे अस्पताल में लेकर जाऊंगा, लेकिन लोगों और कर्मियों ने स्ट्रेचर समेत शव को वापस अस्पताल पहुंचाया. घटना के दौरान मौके पर काफी संख्या में लोग जमा हो गए.

Youth flees hospital with friend body after fatal collision with a roadways bus in Karnal
शव के साथ अस्पताल से बाहर भागा युवक (ETV Bharat)

पुलिस ने शुरू की हादसे की जांच : घटना की सूचना के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, रोडवेज बस और बाइक की टक्कर कैसे हुई और दोनों युवक कहां जा रहे थे, इन तमाम पहलुओं को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है. हादसे से जुड़े प्रत्यक्षदर्शियों और जांच अधिकारी से भी जानकारी ली जा रही है.

Youth flees hospital with friend body after fatal collision with a roadways bus in Karnal
लोगों ने की समझाने की कोशिश (ETV Bharat)
Youth flees hospital with friend body after fatal collision with a roadways bus in Karnal
जिद पर अड़ा युवक (ETV Bharat)
Youth flees hospital with friend body after fatal collision with a roadways bus in Karnal
दोस्त के शव को खींचता युवक (ETV Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें - मां पर टूटा दुखों का पहाड़, चार महीने पहले सगा बेटा खोया, दूसरा लॉकडाउन में लापता, कुरुक्षेत्र हादसे में गोद लिए 8 साल के मासूम की मौत

ये भी पढ़ें - सिरसा सड़क हादसे में तीन की मौत, 11 घायल, ट्रैक्टर-ट्रॉली और ट्रक में हुई भिड़ंत

ये भी पढ़ें - नूंह सड़क हादसा: एक ही परिवार के चार लोगों की मौत, महिला गंभीर रूप से घायल

Last Updated : September 28, 2026 at 9:10 PM IST

TAGGED:

KARNAL YOUTH DEAD BODY
KARNAL ROAD ACCIDENT
KARNAL FRIEND DEAD BODY
करनाल में शव लेकर भागा युवक
KARNAL YOUTH DEAD BODY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.