करनाल के अस्पताल से डेड बॉडी लेकर भागा युवक, बोला- "मेरा दोस्त ज़िंदा है, दूसरे डॉक्टर को दिखाऊंगा"
हरियाणा के करनाल में सड़क हादसे में मौत के बाद दोस्त के शव को लेकर युवक ने अस्पताल से भागने की कोशिश की.
Published : September 28, 2026 at 8:53 PM IST|
Updated : September 28, 2026 at 9:10 PM IST
करनाल : हरियाणा के करनाल के घरौंडा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें सर्विस रोड पर रोडवेज बस-बाइक की जोरदार भिड़ंत हुई और बाइक सवार युवक की मौत हो गई. युवक के साथी ने हादसे के बाद अस्पताल में हंगामा किया और अपने मृत साथी को लेकर स्ट्रेचर समेत अस्पताल से बाहर की ओर भागने लगा. युवक कह रहा था कि "मेरा साथी जिंदा है, इसे दूसरे अस्पताल में दिखाऊंगा".
अस्पताल पहुंचते ही एक युवक ने तोड़ा दम : करनाल के घरौंडा में हाईवे पर हुए हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस दोनों घायलों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लेकर पहुंची. यहां डॉक्टरों ने रोहित नाम के युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसके साथी कर्ण का उपचार किया जा रहा था.
साथी की मौत की खबर सुनते ही कर्ण ने मचाया हंगामा : रोहित की मौत की खबर मिलते ही उसका साथी कर्ण अचानक बेकाबू हो गया. अस्पताल में उसने जमकर हंगामा किया और अपने मृत साथी को लेकर स्ट्रेचर समेत अस्पताल से बाहर की ओर भागने लगा. अचानक हुए इस घटनाक्रम से अस्पताल में मौजूद लोगों और कर्मचारियों में भी हड़कंप मच गया.
सड़क तक पहुंच गया युवक : कर्ण स्ट्रेचर पर रखे रोहित के शव को लेकर अस्पताल से बाहर सड़क तक पहुंच गया. वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह युवक को पकड़ लिया. युवक ने शोर मचाया कि मेरा साथी जिंदा है, मैं इसे दूसरे अस्पताल में लेकर जाऊंगा, लेकिन लोगों और कर्मियों ने स्ट्रेचर समेत शव को वापस अस्पताल पहुंचाया. घटना के दौरान मौके पर काफी संख्या में लोग जमा हो गए.
पुलिस ने शुरू की हादसे की जांच : घटना की सूचना के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, रोडवेज बस और बाइक की टक्कर कैसे हुई और दोनों युवक कहां जा रहे थे, इन तमाम पहलुओं को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है. हादसे से जुड़े प्रत्यक्षदर्शियों और जांच अधिकारी से भी जानकारी ली जा रही है.
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