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मसूरी में कार की सनरूफ से शराब की बोतल लहराने वाले युवक का चालान, गाड़ी भी हुई सीज

मसूरी माल रोड पर हुड़दंग मचाने वालों का चालान ( Etv Bharat )

मसूरी: पर्यटन नगरी मसूरी में माल रोड पर कार की छत पर बैठकर शराब की बोतल लहराते हुड़दंग मचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक्शन हुआ है. मसूरी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित वाहन को सीज कर दिया है. वहीं सार्वजनिक शांति भंग करने वाले युवक का चालान भी किया गया है. मसूरी की माल रोड पर हुड़दंग का मामला: जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लाल रंग की ब्रेजा कार संख्या यूके17-डब्लू-3081 की छत पर बैठा एक युवक सार्वजनिक स्थान पर हुड़दंग करता दिखाई दे रहा था. वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने भी इस तरह की हरकतों पर नाराजगी जताई थी और पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल उठाए थे. पुलिस ने हुड़दंग में इस्तेमाल कार सीज की: मामले का संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी मसूरी के पर्यवेक्षण में कोतवाली मसूरी पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की. पुलिस टीम ने वीडियो की जांच कर वाहन और उसमें सवार लोगों की पहचान की. इसके बाद संबंधित वाहन को तलाश कर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए सीज कर दिया गया.