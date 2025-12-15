ETV Bharat / state

VBU में यूथ फेस्टिवल 'झूमर' का आयोजन, तीन दिवसीय सांस्कृतिक महाकुंभ का दिखेगा नजारा

विनोबा भावे विश्वविद्यालय में यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया. तीन दिवसीय आयोजन में 26 महाविद्यालय के 800 से अधिक विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं.

विभावि में यूथ फेस्ट का आयोजन (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 15, 2025 at 2:04 PM IST

3 Min Read
हजारीबाग: विनोबा भावे विश्वविद्यालय में तीन दिवसीय यूथ फेस्टिवल 'झूमर' का आयोजन किया गया है. कहा जाए तो मिनी इंडिया का नजारा विश्वविद्यालय परिसर में देखने को मिलेगा. सांस्कृतिक शोभायात्रा के साथ ही कार्यक्रम प्रारंभ हो गया. केबी वीमेंस कॉलेज और अनंदा कॉलेज से शोभायात्रा की शुरुआत की गई. विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर शोभायात्रा को रवाना किया. शोभायात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर पहुंची, जहां कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई.

सांस्कृतिक कार्यक्रम पढ़ाई से अलग नहीं है: कुलपति

इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो चंद्रभूषण शर्मा ने कहा कि यह आयोजन पढ़ाई से अलग नहीं है. कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई के अलावा अलग-अलग विद्या में निपुण हैं. उन्हें एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा. कुलपति ने कहा कि यूथ फेस्टिवल में छात्र एक दूसरे से मुलाकात करते हैं. जिसमें विचारों का आदान-प्रदान होता है. इस तरह का आयोजन छात्रों के भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होता है.

संवाददाता गौरव प्रकाश की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

तीन दिन तक चलेगा कार्यक्रम

तीन दिवसीय इस समारोह में म्यूजिक, डांस, लिटरेरी इवेंट, थिएटर, फाइन आर्ट्स और लोक संस्कृति के तरह-तरह के रंग दिखेंगे. यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय परिसर के विनोदनी पार्क में संपन्न होगा. शोभायात्रा के दौरान वर्तमान समय का ज्वलंतमुद्दा नशा को दर्शाया गया है. बताया गया कि जो व्यक्ति नशा की दुनिया में है, वह इस दुनिया से बाहर निकल कर फिर से मुख्य धारा में लौट सकता है. क्योंकि नशा परिवार ही नहीं समाज को खोखला कर देती है.

नशे के खिलाफ जागरुकता (ईटीवी भारत)

शोभायात्रा में भारत की सभ्यता को दर्शाने की कोशिश

सांस्कृतिक शोभायात्रा के दौरान भारत की सभ्यता और संस्कृति को एक मंच में दर्शाने की कोशिश विश्वविद्यालय प्रबंधन ने की. जिसमें भगवान बिरसा मुंडा के विचार, लोक आस्था का महापर्व छठ, दुर्गा पूजा, झारखंड का झूमर नृत्य और महिला सशक्तिकरण का नजारा सड़कों पर देखने को मिला. छात्रों का कहना है कि भारत अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए पूरे विश्व में विशेष स्थान रखता है. शोभायात्रा के दौरान विभिन्न कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने देश की संस्कृति से लोगों को रूबरू कराया है. साथ में यह भी बताया कि भारत सर्वश्रेष्ठ है.

आदिवासी संस्कृति का प्रदर्शन (ईटीवी भारत)
यूथ फेस्ट में छात्र एक दूसरे से करते हैं विचारों का आदान-प्रदान

यूथ फेस्टिवल एक ऐसा आयोजन है, जहां छात्र एक दूसरे से मुलाकात कर अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं. राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कैसे प्रभावी बनाया जाए, इस विषय पर भी छात्र मंथन करेंगे. निसंदेह छात्र जीवन में यूथ फेस्टिवल का विशेष स्थान भी है. गीत, संगीत एवं नृत्य स्वामी विवेकानंद सभागार में, एकांकी, लघु नाटिका और मूक अभिनय बहुउद्देशीय परीक्षा भवन में, आर्यभट्ट सभागार में भाषण, वाद विवाद और क्विज की स्पर्धाएं आयोजित होंगी.

