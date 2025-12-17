ETV Bharat / state

VBU हजारीबाग में यूथ फेस्टिवल 'झूमर' का आयोजन, सांस्कृतिक महाकुंभ में छात्रों ने बिखेरा जलवा

विनोबा भावे विश्वविद्यालय में तीन दिवसीय यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया है. जिसमें 26 महाविद्यालय के 800 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए.

youth festival jhoomar
मंच पर अभिनय के दौरान विद्यार्थी (Etv Bharat)
Published : December 17, 2025 at 5:36 PM IST

3 Min Read
हजारीबाग: विनोबा भावे विश्वविद्यालय मिनी इंडिया के रूप में दिख रहा है. विभिन्न क्षेत्र के कला संस्कृति से जुड़े छात्र एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं. विश्वविद्यालय परिसर में 29वां युवा महोत्सव झूमर का आयोजन किया गया. झूमर अर्थात जहां छात्र घूम सके. यही कारण है कि छात्रों की उत्सुकता और सहभागिता दोनों कार्यक्रम के दौरान दिख रही है.

देश कैसे विकसित बने? इस पर छात्रों ने मंथन किया

विनोबा भावे विश्वविद्यालय में युवा महोत्सव का आयोजन हो रहा है. जिसमें 26 महाविद्यालय के 800 सबसे अधिक छात्र-छात्राएं पहुंचे हैं. देश कैसे विकासशील से विकसित बने? इस पर छात्र मंथन कर रहे हैं. छात्रों की सहभागिता कैसे अधिक से अधिक हो? इस पर विचार किया जा रहा है. इसके साथ ही छात्र देश की सभ्यता और संस्कृति को एक मंच पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं. ताकि यह बता सके कि भारत अपनी सभ्यता संस्कृति के लिए पूरे विश्व भर में जाना जाता है. छात्रों का कहना है कि युवा महोत्सव एक ऐसा मंच होता है जहां छात्र जिस क्षेत्र में निपुण है उसे दर्शाते हैं. इसके साथ ही अपने भविष्य को गढ़ते हैं.

VBU में यूथ फेस्टिवल 'झूमर' का आयोजन (Etv Bharat)

राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए उत्सुक हैं छात्र

छात्र युवा महोत्सव के जरिए अपनी पहुंच राष्ट्रीय स्तर तक बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं. वैसे छात्र जो बेहतर करेंगे वो ईस्ट जोन युवा महोत्सव में हिस्सा लेंगे. जो ईस्ट जोन युवा महोत्सव में बेहतर करेंगे, उन्हें राष्ट्रीय कार्यक्रम में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा. वहीं छात्रों का कहना है युवा महोत्सव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए छात्र अपनी पहचान राष्ट्रीय स्तर तक बना सकते हैं.

युवा महोत्सव छात्र जीवन में बेहद महत्व रखता है. हर एक छात्र को यह कोशिश करनी चाहिए कि वह युवा महोत्सव में हिस्सा ले. युवा महोत्सव का राष्ट्र निर्माण में बेहद महत्वपूर्ण योगदान होता है. युवा जिस क्षेत्र में निपुण हैं उसे दर्शाते हैं. इनमें से कई छात्र ऐसे निकल जाते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर अपना विशेष स्थान बनाते हुए देश सेवा करते हैं.: सुबोध सिंह शिवजीत, प्रोफेसर, विनोबा भावे विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय इन दिनों युवा महोत्सव के रंग में रंगा हुआ है. यहां छात्र खुलकर अपनी बात रख रहे हैं. इसके साथ ही भविष्य की रूपरेखा भी तय कर रहे हैं.

