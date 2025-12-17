ETV Bharat / state

VBU हजारीबाग में यूथ फेस्टिवल 'झूमर' का आयोजन, सांस्कृतिक महाकुंभ में छात्रों ने बिखेरा जलवा

हजारीबाग: विनोबा भावे विश्वविद्यालय मिनी इंडिया के रूप में दिख रहा है. विभिन्न क्षेत्र के कला संस्कृति से जुड़े छात्र एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं. विश्वविद्यालय परिसर में 29वां युवा महोत्सव झूमर का आयोजन किया गया. झूमर अर्थात जहां छात्र घूम सके. यही कारण है कि छात्रों की उत्सुकता और सहभागिता दोनों कार्यक्रम के दौरान दिख रही है.

देश कैसे विकसित बने? इस पर छात्रों ने मंथन किया

विनोबा भावे विश्वविद्यालय में युवा महोत्सव का आयोजन हो रहा है. जिसमें 26 महाविद्यालय के 800 सबसे अधिक छात्र-छात्राएं पहुंचे हैं. देश कैसे विकासशील से विकसित बने? इस पर छात्र मंथन कर रहे हैं. छात्रों की सहभागिता कैसे अधिक से अधिक हो? इस पर विचार किया जा रहा है. इसके साथ ही छात्र देश की सभ्यता और संस्कृति को एक मंच पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं. ताकि यह बता सके कि भारत अपनी सभ्यता संस्कृति के लिए पूरे विश्व भर में जाना जाता है. छात्रों का कहना है कि युवा महोत्सव एक ऐसा मंच होता है जहां छात्र जिस क्षेत्र में निपुण है उसे दर्शाते हैं. इसके साथ ही अपने भविष्य को गढ़ते हैं.

VBU में यूथ फेस्टिवल 'झूमर' का आयोजन (Etv Bharat)

राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए उत्सुक हैं छात्र