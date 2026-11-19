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बलौदाबाजार में जिला युवा उत्सव, लोक संस्कृति और प्रतिभा का दिखा संगम, अब राज्य स्तर पर चमकेंगे जिले के टॉप प्रतिभागी

लोकगीत-लोकनृत्य से लेकर नुक्कड़ नाटक तक दिखी प्रतिभा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलौदाबाजार: युवा प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से बलौदाबाजार में जिला स्तरीय युवा उत्सव 2026-27 का आयोजन किया गया. योग भवन में आयोजित इस उत्सव में कई युवाओं ने लोकगीत, लोकनृत्य, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला, कविता लेखन और पारंपरिक वेशभूषा जैसी विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. आयोजन में 300 से अधिक युवाओं की भागीदारी रही. प्रतियोगिताओं में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी अब राज्य स्तरीय युवा उत्सव में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे.

ETV भारत से खास बातचीत में जिला खेल अधिकारी प्रीति बंछोर ने बताया कि युवा उत्सव का आयोजन सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 7 बजे तक चला. इसमें करीब 250 से 300 युवाओं ने हिस्सा लिया. विभिन्न विधाओं में प्रतिभागियों ने अपनी कला और रचनात्मकता का प्रदर्शन किया. निर्णायकों के मूल्यांकन के बाद विजेताओं का चयन किया गया.