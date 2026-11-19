बलौदाबाजार में जिला युवा उत्सव, लोक संस्कृति और प्रतिभा का दिखा संगम, अब राज्य स्तर पर चमकेंगे जिले के टॉप प्रतिभागी
लोकगीत-लोकनृत्य से लेकर चित्रकला और पारंपरिक वेशभूषा तक युवाओं ने बिखेरे रंग, प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त प्रतिभागियों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 19, 2026 at 2:43 PM IST
बलौदाबाजार: युवा प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से बलौदाबाजार में जिला स्तरीय युवा उत्सव 2026-27 का आयोजन किया गया. योग भवन में आयोजित इस उत्सव में कई युवाओं ने लोकगीत, लोकनृत्य, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला, कविता लेखन और पारंपरिक वेशभूषा जैसी विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. आयोजन में 300 से अधिक युवाओं की भागीदारी रही. प्रतियोगिताओं में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी अब राज्य स्तरीय युवा उत्सव में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे.
ETV भारत से खास बातचीत में जिला खेल अधिकारी प्रीति बंछोर ने बताया कि युवा उत्सव का आयोजन सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 7 बजे तक चला. इसमें करीब 250 से 300 युवाओं ने हिस्सा लिया. विभिन्न विधाओं में प्रतिभागियों ने अपनी कला और रचनात्मकता का प्रदर्शन किया. निर्णायकों के मूल्यांकन के बाद विजेताओं का चयन किया गया.
लोकगीत-लोकनृत्य से लेकर नुक्कड़ नाटक तक दिखी प्रतिभा
जिला प्रशासन एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग के तत्वावधान में आयोजित युवा उत्सव का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा गोलू जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन, राज्य स्काउट के उपाध्यक्ष विजय केसरवानी, के.के. वर्मा और योगेश वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया. कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोककला और सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिली.
युवाओं ने लोकनृत्य और लोकगीत के माध्यम से क्षेत्रीय संस्कृति को मंच पर प्रस्तुत किया, वहीं नुक्कड़ नाटक के जरिए सामाजिक विषयों को उठाया. चित्रकला, कविता लेखन और पारंपरिक वेशभूषा प्रतियोगिताओं में भी प्रतिभागियों ने अपनी रचनात्मकता दिखाई. इस आयोजन में केवल पारंपरिक विधाएं ही नहीं, बल्कि क्रिएटिव यूथ रील चैलेंज जैसी आधुनिक रचनात्मक विधा को भी शामिल किया गया. इससे युवा उत्सव में परंपरा और आधुनिक अभिव्यक्ति दोनों का मेल देखने को मिला.
इन प्रतिभागियों ने हासिल किया पहला और दूसरा स्थान
- लोकनृत्य में लक्ष्मी वर्मा एवं साथी ने प्रथम और रवि एवं साथी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया.
- लोकगीत में मोनिक सूर संगत प्रथम तथा किरण निर्मलकर एवं साथी द्वितीय स्थान पर रहे.
- चित्रकला में प्रणम नायक ने प्रथम और पोषण सिंह ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया.
- नुक्कड़ नाटक में रोहांसी विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने पहला और हिरमी विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने दूसरा स्थान हासिल किया.
- कविता लेखन में नसरीन निशा प्रथम और गोदावरी साहू द्वितीय रहीं.
- पारंपरिक वेशभूषा में सोनू यादव ने पहला और श्रद्धा त्रिपाठी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया.
राज्य स्तर से राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने का मौका
जिला खेल अधिकारी प्रीति बंछोर ने बताया कि जिला स्तर पर चयनित प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त प्रतिभागी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे. राज्य स्तरीय युवा उत्सव दिसंबर के प्रथम सप्ताह में संभावित है. वहां बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों के लिए राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का रास्ता खुलेगा.
जिले में खिलाड़ियों को मिलेगी नई सुविधा
ETV भारत से बातचीत में जिला खेल अधिकारी ने जिले में खेल अधोसंरचना के विस्तार को भी महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि मंत्री टंकराम वर्मा के नेतृत्व में जिले में एथलेटिक सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण हो रहा है. इसके साथ ही मल्टीपरपस हॉल का काम भी शुरू हो चुका है.