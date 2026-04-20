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धमतरी में युवाओं का महाकुंभ, 24-25 अप्रैल को छाएगा टैलेंट, सौरभ द्विवेदी का रहेगा प्रेरक सत्र

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि युवा उत्सव केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि प्रतिभाओं को पहचान देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है.

DHAMTARI YOUTH FESTIVAL 2026
धमतरी में युवाओं का महाकुंभ (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 20, 2026 at 10:31 AM IST

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धमतरी: जिले के युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक बड़ा मंच मिलने जा रहा है. आगामी 24 और 25 अप्रैल को युवा उत्सव 2026 इंटर कॉलेज प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया जाएगा. यह आयोजन न केवल प्रतियोगिता का मंच होगा, बल्कि युवाओं के सर्वांगीण विकास, नवाचार और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का एक जीवंत उत्सव भी साबित होगा.

धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने तैयारियों की समीक्षा बैठक लेकर आयोजन की विस्तृत रूपरेखा पर चर्चा की. बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सभी व्यवस्थाएं समय-सीमा के भीतर पूरी की जाएं, ताकि कार्यक्रम सुव्यवस्थित, आकर्षक और यादगार बन सके. उन्होंने आयोजन में अनुशासन, गुणवत्ता और नवाचार को प्राथमिकता देने पर विशेष जोर दिया.

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा “युवा उत्सव” केवल प्रतियोगिताओं का मंच नहीं, बल्कि युवाओं की छिपी प्रतिभाओं को पहचान देने और उन्हें भविष्य के अवसरों से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है. उन्होंने विद्यार्थियों से उत्साहपूर्वक भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन आत्मविश्वास बढ़ाने, व्यक्तित्व विकास करने और करियर के नए रास्ते खोलने में बेहद सहायक होते हैं.

20 से ज्यादा विधाओं में दिखेगा हुनर

इस दो दिवसीय आयोजन में 20 से ज्यादा प्रतियोगिताओं को शामिल किया गया है. इनमें वाद-विवाद, फोटोग्राफी, एकल एवं समूह नृत्य, गायन, म्यूजिकल बैंड प्रतियोगिता, क्विज, नुक्कड़ नाटक, पारंपरिक वेशभूषा में रैम्प वॉक, आर्ट एवं क्राफ्ट प्रदर्शनी और फूड फेस्ट जैसे रचनात्मक आयोजन प्रमुख हैं. इसके साथ ही आधुनिक तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से AI प्रतियोगिता, साइंस एवं कृषि तकनीकी प्रदर्शनी, रोबोटिक्स वर्कशॉप और स्टार्टअप गतिविधियां भी शामिल की गई हैं. ये गतिविधियां युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने और उन्हें नए युग की चुनौतियों के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.

सांस्कृतिक संध्या बनेगी आकर्षण का केंद्र

24 अप्रैल को छत्तीसगढ़ी संगीतमय संध्या में प्रसिद्ध कलाकार आरु साहू अपनी प्रस्तुति देंगी. इसके साथ “द गोल्डन स्टार नाइट ऑर्केस्ट्रा” (राजिम) और रायपुर का चर्चित “आवाज क्रांति बैंड” अपने सुरों से माहौल को संगीतमय बनाएंगे. वहीं 25 अप्रैल को युवाओं के लिए एक खास आकर्षण रहेगा. डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के वरिष्ठ पत्रकार Saurabh Dwivedi का प्रेरक सत्र. उनके अनुभव और विचार युवाओं को करियर, मीडिया और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर नई दिशा देंगे. इसके बाद बस्तर का लोकप्रिय “वायरा बैंड” अपनी ऊर्जावान प्रस्तुति से समापन को यादगार बनाएगा.

कौशल विकास और खेल गतिविधियों का संगम

युवा उत्सव में केवल सांस्कृतिक और बौद्धिक गतिविधियां ही नहीं, बल्कि कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. E-Cell के अंतर्गत फोटो एडिटिंग, यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन, मेंटल हेल्थ और AI से संबंधित वर्कशॉप आयोजित की जाएंगी, जिससे विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान मिलेगा. इसके अलावा खेल गतिविधियों में खो-खो, कबड्डी, दौड़, शतरंज और रस्साकशी जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी, जो युवाओं में टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और शारीरिक दक्षता को बढ़ावा देंगी.

भव्य तैयारियां, ऐतिहासिक बनने की उम्मीद

यह दो दिवसीय आयोजन शासकीय महाविद्यालय धमतरी के नवीन भवन स्थित सेमिनार हॉल और परिसर में आयोजित किया जाएगा. इसमें जिले के विभिन्न महाविद्यालयों से चयनित विद्यार्थी भाग लेंगे. प्रशासन द्वारा आयोजन को सफल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं. जिला प्रशासन को उम्मीद है कि “युवा उत्सव 2026” न केवल युवाओं के लिए प्रेरणादायक मंच साबित होगा, बल्कि धमतरी जिले के लिए एक ऐतिहासिक और यादगार आयोजन के रूप में अपनी पहचान भी बनाएगा.

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