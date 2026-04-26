धमतरी में युवा फेस्ट-2026 का समापन, 8000 से ज्यादा युवाओं ने लिया हिस्सा, दायरा बैंड के साथ जमकर थिरके
दायरा बैंड की परफॉर्मेंस के साथ युवा फेस्ट-2026 का समापन हुआ. इसमें युवाओं को कला और प्रतिभा दिखाने का बेहतर मंच मिला.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 26, 2026 at 2:46 PM IST
धमतरी: जिले के पीजी कॉलेज परिसर में आयोजित दो दिवसीय युवा फेस्ट-2026 का समापन उत्साह, ऊर्जा और सांस्कृतिक रंगों के साथ भव्य रूप से हुआ. समापन दिवस का मुख्य आकर्षण दायरा बैंड (जादू बस्तर) की मनमोहक प्रस्तुति रही, जिसने लोक और आधुनिक संगीत के शानदार संगम से पूरे माहौल को जीवंत बना दिया. छत्तीसगढ़ी लोकधुनों, जनजातीय लयों और फ्यूजन म्यूजिक पर युवा ही नहीं, हर आयु वर्ग के लोग झूमते नजर आए.
मंत्री टंकराम वर्मा हुए शामिल
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के राजस्व एवं जिला प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को मंच देने के साथ उनके आत्मविश्वास और नवाचार क्षमता को भी बढ़ाते हैं. उन्होंने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की भूमिका को अहम बताया और स्वामी विवेकानंद के विचारों का उल्लेख करते हुए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया.
अलग-अलग तरह की प्रतियोगिता
इस अवसर पर 23 अलग-अलग प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पीजी कॉलेज को रनिंग ट्रॉफी प्रदान की गई. कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने बताया कि “युवा फेस्ट-2026” का उद्देश्य युवाओं को एक ऐसा मंच देना था, जहां वे अपनी बहुआयामी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सकें.
AI से लेकर संस्कृति तक की कार्यशाला
आयोजन के दौरान AI, स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट, आर्ट-क्राफ्ट को लेकर प्रदर्शनी और कार्याशाला आयोजित की गई. नई तकनीक के साथ ही लोक संस्कृति पर भी आयोजन हुए. छात्रों को अपनी कला और प्रतिभा दिखाने का बेहतर मंच मिला.
8000 से ज्यादा प्रतिभागी
कलेक्टर ने बताया कि यह पहली बार आयोजित युवा फेस्ट रहा, जिसमें धमतरी के सभी कॉलेजों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के कई जिलों से आए युवाओं ने भाग लिया. दो दिनों तक चले इस आयोजन में करीब 30 विधाओं में 8000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया.
कार्यक्रम में स्पोर्ट्स, कल्चर और टेक्नोलॉजी से जुड़ी गतिविधियां शामिल रहीं. साथ ही यूट्यूबर मनोज डे, फूड ब्लॉगर आदर्श मिश्रा जैसे अपने-अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ सेलिब्रिटी ने युवाओं को मार्गदर्शन दिया- अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर, धमतरी
युवाओं को एकजुट करना उद्देश्य
बेंगलुरु से आए विशेषज्ञों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विशेष सत्र भी आयोजित किया. सुबह से रात तक चले कार्यक्रमों में युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था. कलेक्टर मिश्रा ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को एकजुट करना और बेहतर धमतरी का निर्माण करना था, जिसमें काफी हद तक सफलता मिली है.
आगे भी आयोजित होंगे ऐसे फेस्ट
समापन अवसर पर दायरा बैंड की ऊर्जावान प्रस्तुति ने पूरे परिसर को तालियों और उत्साह से गुंजायमान कर दिया. इस तरह “युवा फेस्ट-2026” का समापन न केवल यादगार रहा, बल्कि जिले के युवाओं में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार भी कर गया. यह फेस्ट आगे भी लगातार आयोजित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक युवा इससे जुड़ सकें और अपनी प्रतिभा को निखार सकें.
मंत्री वर्मा ने सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन की सराहना की और कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के प्रयासों की प्रशंसा की. वहीं नगर निगम महापौर रामू रोहरा ने भी युवाओं को अपनी प्रतिभा के जरिए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया.