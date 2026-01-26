ETV Bharat / state

मेरठ में एक और हादसा; नाले में गिरा एक और युवक, तलाश जारी

अपर नगर आयुक्त रवि त्रिपाठी ने कहा कि कुछ लोगों ने सूचना दी कि नाले में युवक गिरा था, तलाश की जा रही है.

मेरठ में एक और युवक नाले में गिरा, घंटों चला रेस्क्यू अभियान (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 10:20 PM IST

मेरठ: ट्रांसपोर्ट नगर में दिल्ली रोड पर नवीन मंडी के पास अचानक चलते-चलते एक युवक नाले गिर गया. राहगीरों ने उसे गिरते देखा, तो उस तरफ दौड़ पड़े और इसकी सूचना स्थानीय पुलिस और प्रशासन को दी गई. पिछले कई घंटे से उसको तलाश किया जा रहा है. एसपी सिटी, नगर आयुक्त समेत बड़ी संख्या में पुलिस और फायर बिग्रेड टीम के सदस्य भी उसे खोजने का प्रयास कर रहे हैं.

बैलेंस बिगड़ने के कारण नाले में गिरा युवक: प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और वह नाले में गिर पड़ा. इसके बाद वह दिखाई ही नहीं दिया. उस नाले में पानी का स्तर भी सामान्य से अधिक है. वहां गंदगी भी काफी ज्यादा है.

लापता युवक को ढूंढने के लिए घंटों हुई मशक्कत (Video Credit: ETV Bharat)

स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक कांच की खाली बोतलें बीनते हुआ नाले के पास चल रहा था. टीपीनगर थाना प्रभारी अरुण मिश्रा जैसे ही मौके पर पहुंचे वह खुद ही नाले में कूद गए, लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं लगा है.

नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे: नगर निगम ने मौके पर दो जेसीबी लगाई हैं. नगर निगम के अधिकारी भी मौके पर हैं. तीन दिन पहले ही मेरठ में रजवान निवासी एक शख्स का ई रिक्शा कैंट क्षेत्र के नाले में गिर गया था. उस हादसे में उसकी मौत हो गई थी. वहीं सोमवार को नाले में गिरे युवक का समाचार लिखे जाने तक कोई सुराग नहीं मिला है.

मौके पर मौजूद जेसीबी मशीन (Photo Credit: ETV Bharat)

पिछले 10 दिनों में मेरठ में हुई तीसरी घटना: अपर नगर आयुक्त रवि त्रिपाठी ने बताया कि कुछ लोगों ने बताया कि नाले में युवक गिरा था, तलाश की जा रही है. नगर निगम की टीम मौके पर है. अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं. जेसीबी की मदद से नाले से मलबा निकाला जा रहा है.

मौके पर मौजूद लोग. (Photo Credit: ETV Bharat)

युवक तलाश की जा रही है. पिछले 10 दिनों में मेरठ में यह तीसरी घटना है. पुलिस क्षेत्राधिकारी सौम्या अस्थाना ने बताया कि जैसे ही पुलिस को सूचना मिली थी. तत्काल टीम मौके पर पहुंची थी और पुलिस ने अपने स्तर पर प्रयास किये.

