आखिर कौन जिम्मेदार? 'फरिश्ता' बन राहगीरों ने बचाई युवक की जान, बीते 20 दिन में नाले में गिरने की ये तीसरी घटना
सरिता विहार के आली ड्रेन पर सड़क की तरफ लगी जाली का एक हिस्सा टूटा हुआ है. फुटपाथ से गुजरने वालों को इससे खतरा है.
Published : August 27, 2026 at 7:22 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में खुले नाले जानलेवा साबित हो रहे हैं. पिछले 20 दिनों में अकेले सरिता विहार में नाले में गिरने की तीन घटनाएं हुईं. जिसने सरकार के सुरक्षा के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है.
पहली घटना, प्रियंका कैंप के पास 7 अगस्त को हुई. जहां तेज वर्षा के दौरान नाले के तेज बहाव में 18 साल का अंकित फिसलकर गिर गया था और उसकी मौत हो गई थी. वहीं दूसरी घटना 22 अगस्त को जसोला में हुई. जहां नाले में 15 वर्षीय मिथुन पतंग लूटने के चक्कर में गिर पड़ा था. घटना को चौथे दिन नाले से उसका शव बरामद हुआ. वहीं तीसरी घटना मंगलवार को आली ड्रेन के पास हुई है. इसमें राहगीरों की सूझबूझ और तत्परता के चलते युवक की जान बच गई. दोपहर में हुई इस घटना का वीडियो शाम होने तक इंटरनेट मीडिया पर तेजी प्रसारित होने लगा. खुले नालों के किनारे सुरक्षा इंतजाम को लेकर लोगों ने संबंधित एजेंसियों पर सवाल उठाए है.
आखिर कैसी बची जान
दरअसल, मथुरा रोड पर सरिता विहार के आली ड्रेन पर सड़क की तरफ लगी जाली का एक हिस्सा टूटा हुआ है. फुटपाथ से गुजरने वालों को इससे खतरा है. मंगलवार को दोपहर में एक युवक इसी जाली के पास से फिसलकर नाले में गिर पड़ा. बस स्टॉप पर खड़े लोग उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े. सड़क से नाले की गहराई करीब 15 फीट थी. आसपास से नीचे जाने का कोई रास्ता भी नहीं था. गनीमत रही कि जहां युवक गिरा था, वहीं कचरों का ढेर था. वह कमर तक उसमें धंस गया. लोगों ने सड़क पर लटक रहे बिजली के बेकार केबल को खींच लिया और युवक के पास फेंका. युवक ने जैसे-तैसे केबल पकड़ा तो उसे ऊपर खींचने के लिए दर्जनों हाथ जुट गए. दो-तीन मिनट की मशक्कत के बाद युवक के सुरक्षित ऊपर आने पर लोगों ने राहत की सांस ली.
साउथ ईस्ट के डीसीपी विनीत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि,
मंगलवार दोपहर करीब 12:30 बजे एक अनजान व्यक्ति मथुरा रोड के किनारे फुटपाथ पर चल रहा था, तभी उसे अचानक चक्कर आया और वह लोहे की टूटी हुई ग्रिल से होते हुए नाले में गिर गया. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे बचाया और नाले से बाहर निकाला. वही घटना की जगह मथुरा रोड पर मेट्रो पिलर 191 और 192 के बीच खुला नाला है. फिलहाल,दक्षिण-पूर्व ज़िले के DM और पुलिस के अन्य कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे.इस घटना के संबंध में कोई PCR कॉल नहीं आई थी.
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