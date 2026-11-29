कासगंज में निर्माणाधीन मकान से नीचे गिरा युवक, मौत, मिक्सर मशीन खोलते समय फिसल गया था पैर
साथ काम कर रहे अन्य मजदूर युवक को अस्पताल ले गए. जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 9:43 PM IST
कासगंज : पटियाली थाना क्षेत्र के ग्राम नगला अजीत में रविवार शाम निर्माणाधीन मकान के लेंटर से नीचे गिरने से मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई. मजदूर की पहचान विवेक कुमार (25) पुत्र किशनपाल राठौर के रूप में हुई है, जो ग्राम औरंगाबाद का निवासी था. विवेक रविवार को नगला अजीत गांव में एक निर्माणाधीन मकान पर मजदूरी का काम कर रहा था. मकान में लेंटर डालने का काम पूरा होने के बाद शाम के समय वह पहली मंजिल पर चढ़कर मिक्सर मशीन खोल रहा था. इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया, जिससे वह सीधे नीचे जमीन पर आ गिरा.
ऊंचाई से गिरने के कारण विवेक गंभीर रूप से घायल हो गया और लहूलुहान हो गया. घटनास्थल पर मौजूद साथी मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई. आनन-फानन में साथी गंभीर हालत में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटियाली पहुंचे. डॉक्टरों ने जांच के बाद विवेक को मृत घोषित कर दिया. हादसे की खबर मिलते ही मृतक के परिजन रोते-बिलखते हुए अस्पताल पहुंचे.
जवान बेटे का शव देखकर माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल था, परिजनों की चीख-पुकार से अस्पताल परिसर का माहौल गमगीन हो गया. वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और अस्पताल जाकर स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
पटियाली थाना प्रभारी सतेंद्र सिंह ने बताया कि लेंटर से गिरकर मजदूर की मौत की सूचना मिली थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फिलहाल इस मामले में परिजनों या किसी अन्य पक्ष की ओर से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है. पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट व तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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