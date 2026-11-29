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कासगंज में निर्माणाधीन मकान से नीचे गिरा युवक, मौत, मिक्सर मशीन खोलते समय फिसल गया था पैर

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. ( Photo Credit; Kasganj Police )

कासगंज : पटियाली थाना क्षेत्र के ग्राम नगला अजीत में रविवार शाम निर्माणाधीन मकान के लेंटर से नीचे गिरने से मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई. मजदूर की पहचान विवेक कुमार (25) पुत्र किशनपाल राठौर के रूप में हुई है, जो ग्राम औरंगाबाद का निवासी था. विवेक रविवार को नगला अजीत गांव में एक निर्माणाधीन मकान पर मजदूरी का काम कर रहा था. मकान में लेंटर डालने का काम पूरा होने के बाद शाम के समय वह पहली मंजिल पर चढ़कर मिक्सर मशीन खोल रहा था. इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया, जिससे वह सीधे नीचे जमीन पर आ गिरा.

ऊंचाई से गिरने के कारण विवेक गंभीर रूप से घायल हो गया और लहूलुहान हो गया. घटनास्थल पर मौजूद साथी मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई. आनन-फानन में साथी गंभीर हालत में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटियाली पहुंचे. डॉक्टरों ने जांच के बाद विवेक को मृत घोषित कर दिया. हादसे की खबर मिलते ही मृतक के परिजन रोते-बिलखते हुए अस्पताल पहुंचे.