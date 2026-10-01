ETV Bharat / state

जोधपुर में पुलिस दबिश के दौरान तीसरी मंजिल से गिरा युवक, मौत के बाद अस्पताल में भारी हंगामा, परिजनों का धक्का देने का आरोप

जोधपुर : शहर के उदय मंदिर इलाके में देर शाम को एक युवक को पकड़ने के दबिश देने गई पुलिस से बचने के लिए घर की तीसरी मंजिल पर चढ़ा युवक नीचे गिर पड़ा. नीचे गिरते समय वह पहले बिजली की तारों की चपेट में आया और फिर जमीन पर गिरते ही उसका सिर फट गया. आनन-फानन में परिजन उसे महात्मा गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद अस्पताल परिसर में तनाव फैल गया और सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) नरेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है.

​परिजनों ने लगाया धक्का देकर गिराने का आरोप : मृतक की पहचान उदय मंदिर इलाके के 24 वर्षीय सद्दाम के रूप में हुई है. नागौरी गेट थाना पुलिस एक मामले में उसकी तलाश में घर पहुंची थी. मृतक के परिजन सनवर का कहना है कि यह सीधी तरह से एनकाउंटर जैसा मामला है. परिजनों का आरोप है कि उन्होंने पुलिसकर्मियों से कहा था कि वे सद्दाम को थोड़ी देर में खुद थाने में पेश कर देंगे, लेकिन पुलिसकर्मी नहीं माने. वे घर के अंदर दाखिल होकर सद्दाम के पीछे छत पर चले गए और बालकनी से उसे नीचे धक्का दे दिया.

​अस्पताल में धरना, मुआवजे और हत्या के केस की मांग : मौत की खबर फैलते ही महात्मा गांधी अस्पताल में भारी भीड़ जमा हो गई. परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शव लेने से इनकार करते हुए मोर्चरी के बाहर धरना शुरू कर दिया. मौके पर पहुंचे आरएलपी पार्षद इरफान ने दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने और पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने की मांग रखी. साथ ही सांसद हनुमान बेनीवाल को भी पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई है. वहीं कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह सोलंकी और पूर्व विधायक मनीषा पंवार भी हालात का जायजा लेने पहुंचे. ​अस्पताल में लगातार बढ़ती भीड़ के कारण इमरजेंसी सेवाओं का संचालन भी प्रभावित हुआ.

पुलिस की गाड़ी में तोड़ फोड़ (फोटो ईटीवी भारत जोधपुर)

पुलिस वाहन में तोड़फोड़ : घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद भीड़ का गुस्सा भड़क उठा. सद्दाम को पकड़ने गए तीन पुलिसकर्मियों में से बीट कांस्टेबल रायचंद को भीड़ ने बदसलूकी की, जबकि दो अन्य पुलिसकर्मी किसी तरह बचकर निकल गए. भीड़ ने पुलिस वाहन के टायर भी फोड़ दिए. घायल कांस्टेबल को एमडीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ​अस्पताल में लगातार बढ़ती भीड़ के कारण इमरजेंसी सेवाओं का संचालन भी प्रभावित हुआ.

इसे भी पढे़ं: बूंदी में व्यापारी की मौत पर अस्पताल में हंगामा और धरना, 24 घंटे में कार्रवाई नहीं तो हड़ताल की चेतावनी

कोर्ट ने कमिश्नर कार्यालय को भेजा वारंट, आज पेश करना था : सद्दाम के खिलाफ महामंदिर थाने में 2018 में दर्ज मामला लंबित था. उस पर पांच लाख रुपये छीनने और मारपीट का आरोप था, जिसका वारंट कई बार जारी हो चुका था. कोर्ट ने इस बार वारंट सीधा तामील करवाने के लिए कमिश्नर कार्यालय भेज दिया था. गुरुवार को उसे पेश करना था. उसका घर का पता गायों की फाटक नागौरी गेट लिखा था. कमिश्नर कार्यालय नागोरी गेट थाने में इसकी सूचना दे दी जिस पर वहां से पुलिस लेने उदय मंदिर थाना क्षेत्र में गई तब यह घटना हुई, जबकि महामंदिर थाना पुलिस को घटना के बाद पता चला कि वारंटी उनके थाने का था.