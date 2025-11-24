ETV Bharat / state

युवक ने खुद ही रची अपने अपहरण की साजिश, पिता को कॉल करके मांगी आठ लाख की फिरौती

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( Photo Source: Police Commissionerate Jaipur )

जयपुर: बीएससी फिजिशियन असिस्टेंड के स्टूडेंट के चार पेपर ड्यू हुए तो उन्हें क्लियर करवाने के लिए कुछ लोगों के झांसे में आकर कर्जा कर लिया. यह कर्जा चुकाने के लिए उसने अपने ही अपहरण की झूठी कहानी रची और पिता को कॉल कर आठ लाख रुपए की फिरौती मांगी. बेटे के अपहरण की बात सुनकर घबराए पिता पुलिस के पास पहुंचे. पुलिस ने तहकीकात की तो अपहरण की कहानी झूठी निकली. अब पुलिस ने खुद के अपहरण की झूठी कहानी रचने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. जयपुर (पूर्व) डीसीपी संजीव नैन ने बताया कि आरोपी अनिल कुमार डागुर को मुंबई से पकड़ा गया. उन्होंने बताया कि सोमली (करौली) निवासी जगन्नाथ जाट ने 21 नवंबर को प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट दी कि उनका लड़का अनिल प्रताप नगर सेक्टर 10 में किराए पर रहता है. वह विद्याधर नगर स्थित शेखावाटी हॉस्पिटल में काम सीख रहा है. दिन में उसके मोबाइल नंबर से कॉल आया और लड़के ने रोते हुए अपने अपहरण की जानकारी दी. उसने कहा कि उससे मारपीट कर आठ लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है. इसके बाद से उसका मोबाइल स्विच ऑफ है. कमरे पर जाकर देखा तो कमरा भी लॉक मिला. पढ़ें: चार साल के बच्चे का अपहरण: पुलिस ने 180 किमी तक खंगाले 325 CCTV फुटेज, प्रेमी-प्रेमिका गिरफ्तार