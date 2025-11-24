ETV Bharat / state

युवक ने खुद ही रची अपने अपहरण की साजिश, पिता को कॉल करके मांगी आठ लाख की फिरौती

अपने अपहरण की कहानी रचने वाले युवक को पुलिस ने तकनीकी सहायता और लोकेशन के आधार पर मुंबई से गिरफ्तार कर लिया.

Youth Arrested In False Kidnapping
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Photo Source: Police Commissionerate Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 24, 2025 at 8:49 PM IST

3 Min Read
जयपुर: बीएससी फिजिशियन असिस्टेंड के स्टूडेंट के चार पेपर ड्यू हुए तो उन्हें क्लियर करवाने के लिए कुछ लोगों के झांसे में आकर कर्जा कर लिया. यह कर्जा चुकाने के लिए उसने अपने ही अपहरण की झूठी कहानी रची और पिता को कॉल कर आठ लाख रुपए की फिरौती मांगी. बेटे के अपहरण की बात सुनकर घबराए पिता पुलिस के पास पहुंचे. पुलिस ने तहकीकात की तो अपहरण की कहानी झूठी निकली. अब पुलिस ने खुद के अपहरण की झूठी कहानी रचने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. जयपुर (पूर्व) डीसीपी संजीव नैन ने बताया कि आरोपी अनिल कुमार डागुर को मुंबई से पकड़ा गया.

उन्होंने बताया कि सोमली (करौली) निवासी जगन्नाथ जाट ने 21 नवंबर को प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट दी कि उनका लड़का अनिल प्रताप नगर सेक्टर 10 में किराए पर रहता है. वह विद्याधर नगर स्थित शेखावाटी हॉस्पिटल में काम सीख रहा है. दिन में उसके मोबाइल नंबर से कॉल आया और लड़के ने रोते हुए अपने अपहरण की जानकारी दी. उसने कहा कि उससे मारपीट कर आठ लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है. इसके बाद से उसका मोबाइल स्विच ऑफ है. कमरे पर जाकर देखा तो कमरा भी लॉक मिला.

पढ़ें: चार साल के बच्चे का अपहरण: पुलिस ने 180 किमी तक खंगाले 325 CCTV फुटेज, प्रेमी-प्रेमिका गिरफ्तार

लोकेशन से खुली पोल: मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी राजेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में थाने की टीम और जिला स्पेशल टीम को अलर्ट किया गया. पुलिस ने तकनीकी आधार पर पड़ताल की. कॉल डिटेल, लोकेशन के आधार पर पड़ताल की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले. इसमें पता चला कि वह खुद ही ट्रेन में बैठकर गया. अनिल की लोकेशन मुंबई में होने की जानकारी मिली तो एक टीम मुंबई रवाना की गई. इस टीम ने उसे मुंबई के अंधेरी इलाके में एक होटल से दस्तयाब किया.

पूछताछ में सामने आई पूरी कहानी: उन्होंने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि अनिल ने वर्ष 2021 मे वेटरनरी का डिप्लोमा किया था और वर्ष 2023 मे प्राइवेट बीए की थी. इसके बाद साल 2024 में उसने महात्मा गांधी कॉलेज से बीएससी फिजिशियन असिस्टेंट के कोर्स में दाखिला लिया, लेकिन वह परीक्षा पास नहीं कर पाया और चार बार पेपर ड्यू रह गए. ड्यू पेपर क्लियर करवाने के बदले वह कुछ लोगों के झांसे में आकर बार-बार रुपए देता रहा और उस पर कर्जा हो गया. कर्जा चुकाने के लिए उसने अपने अपहरण की कहानी रची और पिता से फिरौती के रूप में आठ लाख रुपए मांगे. इस बीच पुलिस के पास पहुंचने से पहले पिता ने उसे एक लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए.

