युवाओं को आम बजट से बड़ी उम्मीद, रोजगार और उच्च शिक्षा की मांग सबसे बड़ी

रायपुर : 1 फरवरी यानी रविवार को सेंट्रल का बजट प्रस्तुत होगा. जिसे लोग आम बजट के नाम से जानते हैं. यह बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी. आम बजट को लेकर हर वर्ग के लोगों की काफी कुछ उम्मीद और अपेक्षाएं हैं. चाहे वह राजनीतिक दल हो व्यापारी वर्ग हो महिला वर्ग हो या फिर युवा वर्ग सभी को इंतजार है तो रविवार को प्रस्तुत होने वाले आम बजट का. हर किसी की उम्मीद और अपेक्षाएं इस बजट से जुड़ी हुई है. आईए जानते हैं इस बजट को लेकर युवाओं ने ईटीवी भारत से क्या कुछ कहा.



रोजगार का मांग सबसे बड़ी



रविवार को आने वाले आम बजट को लेकर युवा रिजवान का कहना है कि यूथ को सरकार से बहुत अपेक्षाएं हैं. पिछले बार के आम बजट से इस बार का बजट और अच्छा होना चाहिए. जिसका फायदा यूथ को मिल सके. प्रदेश के साथ ही पूरे देश में रोजगार यूथ के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है.

