युवाओं को आम बजट से बड़ी उम्मीद, रोजगार और उच्च शिक्षा की मांग सबसे बड़ी
आम बजट को लेकर रायपुर के युवाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.युवाओं की माने तो आने वाले बजट में रोजगार को लेकर काफी अपेक्षाएं हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 30, 2026 at 5:35 PM IST
रायपुर : 1 फरवरी यानी रविवार को सेंट्रल का बजट प्रस्तुत होगा. जिसे लोग आम बजट के नाम से जानते हैं. यह बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी. आम बजट को लेकर हर वर्ग के लोगों की काफी कुछ उम्मीद और अपेक्षाएं हैं. चाहे वह राजनीतिक दल हो व्यापारी वर्ग हो महिला वर्ग हो या फिर युवा वर्ग सभी को इंतजार है तो रविवार को प्रस्तुत होने वाले आम बजट का. हर किसी की उम्मीद और अपेक्षाएं इस बजट से जुड़ी हुई है. आईए जानते हैं इस बजट को लेकर युवाओं ने ईटीवी भारत से क्या कुछ कहा.
रोजगार का मांग सबसे बड़ी
रविवार को आने वाले आम बजट को लेकर युवा रिजवान का कहना है कि यूथ को सरकार से बहुत अपेक्षाएं हैं. पिछले बार के आम बजट से इस बार का बजट और अच्छा होना चाहिए. जिसका फायदा यूथ को मिल सके. प्रदेश के साथ ही पूरे देश में रोजगार यूथ के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है.
रोजगार को ध्यान में रखते हुए आम बजट लाया जाना चाहिए. इसके साथ ही उच्च शिक्षा और तकनीकी पर ध्यान देते हुए बजट लाया जाना चाहिए. बजट में उच्च शिक्षा और तकनीकी पर ध्यान दिया जाता है तो छत्तीसगढ़ का भविष्य उज्जवल होगा- रिजवान, युवा
बिना पैसों के कैसे शुरु हो रोजगार ?
आम बजट को लेकर यूथ दिव्यांश श्रीवास्तव ने कहा कि देश में 70% युवाओं की आबादी है. पूरे देश में अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात करें तो वह है रोजगार की. युवाओं को सबसे ज्यादा जरूरत और रोजगार की है. बिना पैसे के युवा अपना रोजगार कैसे शुरू कर सकता है. आर्थिक तंगी के चलते युवा कैसे बिजनेस करेंगे जिससे उन्हें रोजगार मिल सके.
शिक्षा के लिए युवाओं को एक शहर से दूसरे शहर पलायन भी करना होता है, उन्हें बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है. आम जनता के साथ ही युवाओं को भी महंगाई की मार झेलनी पड़ती है. ऐसे में इस बजट में स्किल डेवलपमेंट और रोजगार पर ध्यान देना चाहिए- दिव्यांश श्रीवास्तव,यूथ
रोजगार में पारदर्शिता जरुरी
1 फरवरी को आने वाले आम बजट को लेकर ओमप्रकाश बंछोड़ ने कहा कि मैं आम बजट में यही उम्मीद करूंगा कि युवाओं के लिए रोजगार के काफी अवसर उपलब्ध कराए जाए. इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया पर पारदर्शिता भी बहुत जरूरी है.
छत्तीसगढ़ में पारदर्शिता नजर नहीं आ रही है. रोजगार के अवसर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं. शिक्षित बेरोजगारों को प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. ऐसे में आने वाला बजट रोजगार परख होना चाहिए- ओमप्रकाश बंछोड़, युवा
युवाओं को चाहिए रोजगार के अवसर
रविवार को आने वाले आम बजट को लेकर गौरव साहू ने कहा कि आम बजट ऐसा होना चाहिए कि युवाओं को होने वाली समस्या से निजात मिल सके. आने वाला आम बजट संतुलित हो, जिससे इसका फायदा सभी को मिल सके. शिक्षा ग्रहण कर रहे युवाओं को स्कॉलरशिप मिले. आज की तारीख में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है. उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है. ऐसे में इसका समाधान आम बजट में होना चाहिए.
आम बजट से उम्मीदें, रायपुर की महिलाओं ने वित्त मंत्री से की मांग, महंगाई और जीएसटी घटाए सरकार
आम बजट से सरगुजावासियों को बड़ी उम्मीदें, नौकरी स्वास्थ्य शिक्षा समेत कनेक्टिविटी की मांग सबसे ज्यादा
कबाड़ चोर गैंग ने रेलवे को पहुंचाया लाखों का नुकसान, गेवरा पेंड्रा प्रोजेक्ट के कीमती सामान पार, काम पूरा होने में हो सकती है देरी