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हापुड़ में सिरफिरे युवक ने दो बहनों पर तेजाब फेंका; दोनों की हालत गंभीर, सगाई टूटने से नाराज था

हापुड़ में सिरफिरे युवक ने दो बहनों पर तेजाब फेंका. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हापुड़: जनपद में हैरान करने वाला दुस्साहसिक मामला सामने आया है. एक सिरफिरे युवक ने सगाई के बाद रिश्ता टूटने पर दो सगी बहनों पर तेजाब फेंक दिया. युवक ने यह दुस्साहस घर में घुसकर की है. शोर मचाने पर युवक मौके से फरार हो गया. दोनों बहनों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां गंभीर हालत होने की वजह से दोनों को मेरठ रेफर कर दिया गया है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है. मामले की जांच की जा रही है. यह पूरा मामला जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली क्षेत्र का है. थाना सिंभावली क्षेत्र के ग्राम माधापुर निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया है कि पीड़ित ने अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता हापुड़ के आवास विकास कॉलोनी निवासी हर्ष पुत्र राजेंद्र भाटी के साथ तय किया था. बाद में पीड़ित के परिवार को जानकारी हुई कि युवक हर्ष नशा करता है. उसकी अन्य गलत आदतों की भी जानकारी होने पर पीड़ित ने आरोपी हर्ष के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करने से मना कर दिया.