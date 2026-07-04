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पढ़ाई के तनाव में युवक ने की आत्महत्या, कमरे में मिला शव

पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया है कि सौरभ पिछले लगभग 15 दिनों से पढ़ाई को लेकर मानसिक तनाव और अवसाद में चल रहा था.

अस्पताल में मौजूद लोग
अस्पताल में मौजूद लोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 4, 2026 at 5:15 PM IST

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भरतपुर : शहर के सुभाष नगर क्षेत्र में शनिवार दोपहर एक 24 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली. युवक पिछले करीब 15 दिनों से अपनी पढ़ाई को लेकर तनाव और अवसाद में था. सूचना मिलने पर थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई करके शव परिजनों को सौंप दिया गया.

थाने को सूचना मिली थी कि एक युवक ने आत्महत्या कर ली है. मृतक सौरभ पुत्र बृजकिशोर के शव को आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां से पोस्टमार्टम की कार्रवाई करके शव परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. : फतह चंद, एएसआई, थाना कोतवाली

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खाने खाने के बाद घटना को दिया अंजाम : मृतक के पिता बृजकिशोर ने रिपोर्ट में बताया कि शनिवार दोपहर करीब 12 बजे सौरभ (24) खाना खाने के बाद घर की छत पर बने कमरे में पढ़ाई करने चला गया. उस समय उसके माता पिता घर की निचली मंजिल पर मौजूद थे. करीब 12:30 बजे जब उसके पिता बृजकिशोर उसे देखने के लिए कमरे पर पहुंचे तो कमरा अंदर से बंद मिला. कई बार आवाज लगाने के बावजूद अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली.

इसके बाद परिजनों ने छत के रास्ते रोशनदान से कमरे के अंदर झांककर देखा तो उनके होश उड़ गए. परिजन तत्काल छत के जाल से अंदर पहुंचे और गंभीर हालत में उसे तुरंत आरबीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. परिजनों ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया है कि सौरभ पिछले लगभग 15 दिनों से पढ़ाई को लेकर मानसिक तनाव और अवसाद में चल रहा था.

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