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तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व में हाथी दल से युवक का सामना, जान बचाकर भागा लेकिन बाइक को हाथियों ने कुचला

गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के जनकपुर पार्क परिक्षेत्र में हाथियों का आतंक जारी है. युवक ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई.

Elephants crush young man bike
तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व में हाथी दल से युवक का सामना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 1, 2026 at 1:53 PM IST

3 Min Read
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एमसीबी: गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के जनकपुर पार्क परिक्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. पिछले कई दिनों से 12 हाथियों का दल च्यूल और ढाब क्षेत्र के जंगलों और आसपास के गांवों में लगातार विचरण कर रहा है. हाथियों की बढ़ती गतिविधियों से ग्रामीणों में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है. वन विभाग लगातार मुनादी कर लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों की सटीक लोकेशन समय पर नहीं मिलने के कारण उनकी जान हमेशा जोखिम में बनी रहती है.

युवक पर हाथी का हमला

31 जुलाई 2026 की शाम लगभग 6 बजे एक बड़ा हादसा टल गया. जानकारी के अनुसार, च्यूल और ढाब के बीच स्थित समार लोटन जंगल के पास सुनील नामक युवक का अचानक 12 हाथियों के झुंड से आमना-सामना हो गया. स्थिति की गंभीरता को समझते हुए युवक किसी तरह भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहा, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल घटनास्थल पर ही छूट गई. हाथियों ने बाइक को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया. इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत और बढ़ गई है.

Elephant menace continues
हाथियों का आतंक जारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दो ग्रामीणों की जा चुकी है जान
ग्रामीणों का कहना है कि यह पहली घटना नहीं है. इससे पहले भी जनकपुर पार्क परिक्षेत्र के गांवों में हाथियों के हमलों में दो ग्रामीणों की जान जा चुकी है. लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद हाथियों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है. लोगों ने वन विभाग से मांग की है कि हाथियों की निगरानी और गश्त को और मजबूत किया जाए तथा उनकी सटीक लोकेशन समय रहते ग्रामीणों तक पहुंचाई जाए, ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके.

Elephants crush young man bike
हाथियों ने युवक की बाइक को कुचला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

12 हाथियों का दल पार्क में मौजूद
इस संबंध में पार्क परिक्षेत्र अधिकारी शैलेश गुप्ता ने बताया कि 12 हाथियों का दल पिछले लगभग दो माह से क्षेत्र में मौजूद है। हाथी अक्सर सुबह और शाम जंगल से निकलकर रास्ता पार करते हैं, जिससे लोगों का उनसे आमना-सामना हो जाता है.

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से पूरी सतर्कता के साथ हाथियों को पुनः जंगल की ओर खदेड़ दिया गया.प्रभावित क्षेत्र का सर्वे कराया जा रहा है तथा हुए नुकसान का आकलन कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी- शैलेश गुप्ता, पार्क परिक्षेत्र अधिकारी


वन विभाग ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि हाथियों की गतिविधियों की सूचना मिलने पर उनके निकट जाने का प्रयास न करें और न ही उन्हें उकसाएं. किसी भी आपात स्थिति में तत्काल वन विभाग को सूचना दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके.विभाग का कहना है कि हाथियों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और जन-धन की हानि रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं.लगातार बढ़ती हाथियों की आवाजाही और पूर्व की घटनाओं को देखते हुए क्षेत्र के ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है.अब लोगों की निगाहें वन विभाग की आगामी रणनीति पर टिकी हैं, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके.

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