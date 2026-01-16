ETV Bharat / state

सुदूर इलाकों में नियद नेल्लानार से आई समृद्धि, मछली पालन से स्वरोजगार का खुला रास्ता

सुकमा के सुदूर इलाकों में प्रशासन की योजनाएं पहुंच रही हैं.इसी का नतीजा है कि पिछड़े गांवों में स्वरोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं.

नियद नेल्लानार क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की नई कहानी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 16, 2026 at 6:20 PM IST

Updated : January 16, 2026 at 6:30 PM IST

सुकमा : विकास की मुख्यधारा से कटे सुकमा जिले के सुदूर इलाकों में ‘नियद नेल्लानार’ ने बदलाव की बयार साफ महसूस की जा सकती है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शासन की योजनाएं अब जंगल-पहाड़ पार कर गांवों तक पहुंच रही हैं. सरकारी योजनाएं ग्रामीणों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई लकीरें खींच रही हैं. मनरेगा और मत्स्य पालन के समन्वय से शुरू हुई यह पहल ना केवल रोजगार का साधन बनी है, बल्कि ग्रामीणों के सपनों को भी नया आकार दे रही है.


मत्स्य पालन को बढ़ावा दे रहा प्रशासन
जिला प्रशासन की दूरदर्शी पहल पर इस सत्र में 150 आजीविका डबरियों का निर्माण स्वीकृत किया गया है. ये डबरियां केवल पानी के संग्रह का साधन नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी बनती जा रही हैं.खेती-किसानी को मजबूती देने के साथ-साथ इन्हीं डबरियों के माध्यम से अब वैज्ञानिक मछली पालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. इसका सीधा लाभ गांव के युवाओं और किसानों को मिल रहा है, जो अब पलायन की बजाय अपने ही गांव में आजीविका का मजबूत जरिया तलाश रहे हैं.

सुदूर इलाकों में प्रशासन की योजनाएं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मछली प्रशिक्षण की ट्रेनिंग

कलेक्टर अमित कुमार और जिला पंचायत सीईओ मुकुन्द ठाकुर के मार्गदर्शन में ग्रामीण स्वरोजगार केंद्र ने 30 चयनित हितग्राहियों को मछली पालन का विशेष प्रशिक्षण दिया है. इस प्रशिक्षण में मछली के जीवनचक्र, तालाब की तैयारी, बीज संचयन, आहार प्रबंधन, रोग नियंत्रण और विपणन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी जा रही है. तकनीकी ज्ञान से लैस होकर ग्रामीण अब पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर वैज्ञानिक ढंग से उत्पादन करने के लिए तैयार हो रहे हैं.

मछली पालन से समृद्धि (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गांव में स्थायी स्वरोजगार का अवसर

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में आर-सेटी सुकमा में आयोजित यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सुदूर वनांचल के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है. जहां पहले संसाधनों और जानकारी के अभाव में लोग सीमित आय में जीवन यापन करने को मजबूर थे, वहीं अब उन्हें गांव में ही स्थायी स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं.यह प्रशिक्षण केवल हुनर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास भी पैदा कर रहा है.

आत्मनिर्भरता की नई कहानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
ग्रामीण ने मछली पालन की बारीकियों को समझा

इस बदलाव की जीवंत मिसाल हैं कोंटा विकासखंड के ग्राम पालेम निवासी सोमारू. प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने मछली पालन की बारीकियों को न केवल ध्यानपूर्वक समझा, बल्कि रेखाचित्रों के माध्यम से उसे आत्मसात भी किया. सोमारू बताते हैं कि पहले उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि मछली पालन भी एक सुनियोजित और लाभकारी व्यवसाय बन सकता है. अब वे अपनी डबरी में वैज्ञानिक पद्धति से मछली पालन कर नियमित आय अर्जित करने का सपना देख रहे हैं.

यदि ऐसे ही तकनीकी और आजीविका आधारित प्रशिक्षण गांवों तक पहुंचते रहे, तो आने वाले समय में नियद नेल्लानार क्षेत्र आत्मनिर्भरता का मजबूत उदाहरण बनकर उभरेगा. सुकमा के दूरस्थ इलाकों में डबरी निर्माण और मछली पालन का यह संगम न केवल आर्थिक सशक्तिकरण की कहानी लिख रहा है, बल्कि वर्षों से उपेक्षित रहे ग्रामीणों के जीवन में आत्मसम्मान, उम्मीद और उज्ज्वल भविष्य की नई रोशनी भी जगा रहा है-सोमारु,ग्रामीण



सोमारू जैसे अनेक ग्रामीणों के लिए यह योजना केवल प्रशिक्षण नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन की ओर एक मजबूत कदम है. बढ़ती आय से वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिला सकेंगे.स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च कर सकेंगे और भविष्य के लिए बचत भी कर पाएंगे. यही आत्मनिर्भर भारत की असली तस्वीर है, जो गांव से शुरू होकर पूरे देश को सशक्त बनाती है.


नियद नेल्लानार
मछली पालन
संपादक की पसंद

